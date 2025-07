Aseguran miles de biznagas en peligro de extinción y con protección especial

La Profepa destacó que los ejemplares de flora silvestre no tenían marcaje, estaban en aparente regular estado físico Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consiguió asegurar miles de ejemplares de cactáceas mexicanas y chilenas que no contaban con ninguna autorización para su comercialización, este hallazgo fue posible gracias a una denuncia anónima que desató la investigación correspondiente.

En total fueron asegurados dos mil 157 ejemplares, pues no contaban con autorización de importación, ni documentación que demostrara su legal estancia en el país.

Miles de cactus asegurados por Profepa en inspección en la CDMX Foto: Profepa

La operación tuvo lugar el 1 de julio en un domicilio en la Ciudad de México bajo una visita extraordinaria mediante una orden de inspección.

Los ejemplares asegurados fueron:

Mil 873 Copiapoa

72 Peyotillo

6 Biznaga piedra

16 Biznaga piedra viva

Una Biznaga, Aztekium valdezii

Una Cactácea

Dos Biznaga

186 Ocotillo

La Profepa destacó que los ejemplares de flora silvestre no tenían marcaje, estaban en aparente regular estado físico, mientras que el particular no exhibió la documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares.

“Tampoco exhibió la constancia de incorporación al registro como prestador de servicios vinculado a la comercialización de ejemplares vivos, partes y derivados de vida silvestre que emite la Semarnat, por lo que se procedió a implementar el aseguramiento precautorio de todos los ejemplares de vida silvestre, quedando bajo el cuidado de esta Procuraduría.

Además, se inició el procedimiento administrativo para determinar las sanciones que procedan tanto en el aspecto jurídico administrativo, como en la vía penal.

Miles de cactus asegurados por Profepa en inspección en la CDMX Foto: Profepa

Todos los cactus fueron canalizados a UMAS o PIMVS que cuenten con las instalaciones adecuadas y el plan de manejo aprobado por la Semarnat para las especies. Varias de las especies aseguradas están en peligro de extinción, sujetas a protección especial o amenazadas.

Decomiso de casi 200 insectos

En otro operativo, el pasado 17 de junio, pero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inspectores de la Profepa revisaron el contenido de dos paquetes que serían enviados a Seúl, Corea del Sur y a Valencia, España.

Miles de cactus asegurados por Profepa en inspección en la CDMX Foto: Profepa

Los agentes encontraron 156 piezas de insectos en avanzado estado de descomposición, pero en los datos del paquete refería que era un envío de artesanías. El segundo paquete contenía 32 piezas de artrópodos montados sin daños aparentes. La leyenda del paquete describía que almacenaba insectos disecados.

Ninguno de los paquetes acreditó la legal procedencia de las especies de vida silvestre, por lo que fueron asegurados.