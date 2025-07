Naomi Osaka es eliminada por Pavlyuchenkova en el torneo de Wimbledon

En medio de una visible frustración, Osaka dejó ir valiosas oportunidades para ganar el segundo set. El tercero selló su derrota.La tenista japonesa Naomi Osaka se quedó corta en su camino para alcanzar la cuarta ronda de Wimbledon por primera vez, tras ceder una ventaja de un set contra la exfinalista del Abierto de Francia, Anastasia Pavlyuchenkova. La exnúmero uno del mundo, dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Australia, jugaba la tercera ronda del torneo por primera vez en siete años. Parecía encaminada a lograr un pequeño hito histórico, pero desaprovechó dos break points con 4-4 en el segundo set y cayó 3-6, 6-4 y 6-4.

Visible frustración sobre la cancha

Osaka, que no era cabeza de serie, se perdió las ediciones de 2021, 2022 y 2023 del torneo debido a problemas de salud mental, lesiones y embarazo, respectivamente. Se mostró visiblemente frustrada por haber perdido su saque al principio del set decisivo, golpeando repetidamente su raqueta contra la barrera blanda del fondo de la pista dos. Con la ayuda de algunos buenos golpes de derecha, la japonesa de 27 años, número 53 del mundo, remontó un 3-0 para empatar, pero su oponente rusa recuperó la iniciativa y avanzó en dos horas y seis minutos.

Pavlyuchenkova, que llegó a los cuartos de final de Wimbledon en 2016, se enfrentará a la británica sembrada número tres, Sonay Kartal, por un puesto en cuartos de final de 2025. Osaka ha tenido dificultades para destacar en los grandes torneos desde el nacimiento de su hija Shai hace dos años y fue eliminada del reciente Abierto de Francia en primera ronda por Paula Badosa.

"En París, me emocioné mucho", dijo. "Ahora no siento nada, así que supongo que prefiero no sentir nada a sentirlo todo. Ni siquiera puedo estar enfadada conmigo misma. Estaba pensando en los puntos de quiebre que tuve. Ella metió algunos saques realmente buenos. Luego me pegó un revés. La verdad es que no puedo hacer mucho al respecto".

La argentina Solana Sierra, que venció a la británica Katie Boulter en segunda ronda, continuó su impresionante debut en Wimbledon al vencer a Cristina Bucsa por 7-5, 1-6 y 6-1. La estadounidense Amanda Anisimova, cabeza de serie número 13, derrotó a la húngara Dalma Galfi por 6-3, 5-7 y 6-3.

(dpa/el)