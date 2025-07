“Por chismoso”: así respondió Luisito Comunica tras agresiones en marcha vs. gentrificación

El influencer mexicano Luisito Comunica vivió un tenso momento durante la protesta contra la gentrificación realizada el pasado viernes en la colonia Hipódromo-Condesa, en la Ciudad de México, donde fue increpado por manifestantes que lo señalaron como “parte del problema”.

A través de sus redes sociales, el youtuber explicó lo sucedido y reconoció que todo ocurrió “por chismoso”.

“Yo soy mexicano”: Luisito se defiende tras los insultos

Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del creador de contenido, relató en un video que todo comenzó cuando caminaba por la zona y se topó con un grupo de manifestantes.

Sin saber exactamente el motivo de la protesta, decidió acercarse. “Les cuento: iba caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Cuando lo hago me di cuenta que era manifestación antigentrificación. Estaban gritando ‘a la verga los gringos, a la verga las rentas’, y dije ‘ah, me voy a meter de chismoso’”, expresó.

Sin embargo, al ser reconocido por algunos de los asistentes, comenzaron los insultos:

“Me empezaron a gritar ‘ching… tu madre Luisito, vete a la v…, tú eres parte del problema, eres parte de la gentrificación’, y yo me quedé así de ‘wey, ¡yo soy mexicano!’”, afirmó.

Entre insultos, peticiones de fotos y una salida escoltada

Luisito narró que, mientras algunos lo insultaban, otros se le acercaban para pedirle fotografías, lo que aumentó la confusión y el caos a su alrededor. “También había un grupo propalestina en la manifestación y también me empezaron a culpar y a gritar”, agregó.

Al sentir que la situación se salía de control, buscó apoyo con dos policías:

“Les pedí que me sacaran a la v… de ahí. Ellos me dijeron: ‘Ay Luisito, ¿para qué te metes aquí?’”, contó. Finalmente, fue escoltado fuera del lugar y aclaró que no sufrió ninguna agresión física, aunque admitió que sintió una descarga de adrenalina por lo vivido.

El contexto: protesta contra la gentrificación se torna violenta

La manifestación, convocada por colectivos vecinales y activistas, buscaba denunciar el aumento de rentas y el desplazamiento de habitantes locales a causa de la gentrificación en colonias como Roma, Condesa y Juárez.

Durante la marcha se registraron actos vandálicos, como destrozos a una cafetería Starbucks y pintas en negocios. También se gritaron consignas como “la gentrificación no es progreso, es despojo”.

Luisito Comunica, aunque no participaba activamente en la protesta, fue señalado por su papel como empresario en zonas de alta plusvalía en la capital, donde ha invertido en bares, restaurantes y cafeterías.