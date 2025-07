Un debilitado Pedro Sánchez renueva la cúpula del PSOE en España

El mandatario español nombra al nuevo comité federal socialista y advierte de que expulsará del partido a los clientes de prostitución. Sin embargo, una nueva renuncia de un alto cargo empaña su intento de regeneración.Asediado por un caso de presunta corrupción que incluye comisiones ilegales y prostitutas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, renovó este sábado (05.07.2025) la cúpula de su Partido Socialista (PSOE), que expulsará a los militantes que recurran a la prostitución.

Sin embargo, la reunión del comité federal del PSOE en su sede madrileña de la Calle de Ferraz, que aprobó varias medidas de regeneración, estuvo marcada por la renuncia de Francisco Salazar, que iba a formar parte de la nueva dirección del partido, acusado de "conductas impropias" de carácter sexual por varias mujeres socialistas. Salazar, un estrecho colaborador de Sánchez, pidió ser apartado después de que el medio digital eldiario.es recogiera estas denuncias de sus subordinadas.

"Días difíciles para todos"

"Están siendo días difíciles para todos, sin duda alguna", admitió el presidente del Gobierno en su discurso al comité federal, volviendo a pedir "perdón" por haber confiado en los sospechosos de corrupción. Sánchez descartó dimitir: "el capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal", afirmó, antes de presentar "trece medidas adicionales para prevenir, para combatir y también para castigar la corrupción".

Los cambios en el PSOE se vieron precipitados por elencarcelamiento preventivo el lunes de su ex número tres, Santos Cerdán, por un caso de mordidas a cambio de obras públicas que implica también al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos fueron muy cercanos a Sánchez y determinantes en su ascenso. Lo más dañino para el PSOE fue la publicación de unas grabaciones de conversaciones en las que los presuntos implicados abordan el reparto de mordidas por obras públicas, o las cualidades de unas prostitutas.

El Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, celebra también entre ayer y este domingo un congreso nacional que servirá para renovar cargos, reforzar estrategias electorales y confirmar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que este sábado prometió un "cambio de raíz" en España desde la centralidad cuando él gobierne. El líder opositor dijo que no quiere que en su partido pase lo que en el partido socialista. "No quiero que ocurra lo que ha ocurrido en el Comité Federal del PSOE esta mañana, no lo quiero y no puede ocurrir", dijo. "Si hago lo que hace él, echadme del partido", dijo en referencia a Pedro Sánchez.

