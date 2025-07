Acusan a policías de usar fuerza excesiva para detener a pareja en el Metro

La usuaria de redes sociales Ivon Larenas denunció que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encargados de la vigilancia en la estación Tacubaya del Metro, detuvieron a su hija y su novio de forma violenta tras tener un descuido y no percatarse que esa estación era la terminal.

“Realizo denuncia pública de abuso de autoridad de oficiales boina azul, detuvieron a mi hija y su novio por no percatarse de que la estación Tacubaya era fin de recorrido, con violencia los esposaron para trasladarlos al juzgado civil (cívico) del Metro Santa Anita”, escribió la mujer en su cuenta de X.

También expuso que una oficial de apellido Ortega amenazó a su hija, lo cual le provocó una crisis de ansiedad y pánico, sin que le prestaran ayuda médica, por lo que cuestionó la su vocación como funcionaria pública.

“Alguien debe hacer algo ante tal abuso, 8 horas detenidos y bajo burlas de los oficiales quienes minimizaron la condición de salud de mi hija, llegó a la instancia en crisis total y en lugar de brindarle auxilio cuando casi se desmayó como consecuencia de su crisis, cinco oficiales la esposaron con violencia como si fuera una delincuente peligrosa, no puede quedar impune este atropello”.

Por medio de la misma red social, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro respondió que los pasajeros deben atender las indicaciones de los oficiales, ya que cuando llegan a las estaciones terminales los trenes pueden salir de servicio para revisión mecánica; sin embargo, se comprometió a investigar la actuación de los policías involucrados.

“Daremos seguimiento a su denuncia de manera inmediata. Por seguridad de todas y todos los usuarios, es fundamental atender las indicaciones del personal al llegar a las terminales, ya que algunas unidades pueden ser retiradas para maniobras operativas o revisión técnica. Asimismo, se realizará la investigación correspondiente para verificar que la actuación del personal de seguridad haya sido conforme a los protocolos establecidos”.

En un video grabado por la hija de Ivon Larenas, la joven, con la voz entrecortada, les pide que le muestren un documento en donde se explique el protocolo establecido para esos casos, mientras se observa a su novio con su mochila colgada sobre el pecho, las manos en la espalda y custodiado por dos policías.

“Nos están arrestando por un error, por no saber que era el final de la línea, nos esperamos a que el Metro se regresara. Les estoy pidiendo el documento donde viene lo que me están diciendo, pero no lo hicieron. Me dijeron que yo lo buscara, ustedes como oficiales tendrían que enseñarlo, no te falte al respeto. Yo soy ansiosa, cómo quieres que me ponga si me empiezas a amedrentar”.