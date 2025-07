Multitudinario desfile en Colonia por los derechos LGBTQ+

Cientos de miles de personas se congregaron en Colonia el domingo para presenciar uno de los desfiles del Orgullo Gay más grandes de Europa.Cientos de miles de personas se echaron este domingo (06.07.2025) a las calles en Colonia, al oeste de Alemania, para presenciar el desfile de unas 65.000 personas y 90 carrozas. Los colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTQ+, se podían ver por toda la ciudad, en la ropa de la gente y en las banderas que adornaban las calles. El Orgullo de Colonia es uno de los eventos más grandes para la comunidad LGBTQ+ en Europa, e incluye una marcha de tamaño similar a la de Berlín.

Colonia envía hoy una señal contundente de apoyo a los derechos humanos y al derecho de todos a vivir como deseen, declaró la alcaldesa de la ciudad, Henriette Reker. "El ambiente es diferente esta vez", declaró Jens Pielhau, presidente de la asociación Orgullo de Colonia, en la inauguración del evento. La libertad y el derecho a manifestarse abierta y pacíficamente están en peligro, afirmó. Como en años anteriores, varios políticos participaron en el Orgullo de Colonia, entre ellos la ministra federal de Trabajo, Bärbel Bas (SPD), y el ex ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD).

Una declaración del canciller Friedrich Merz (CDU) sobre la bandera arcoíris fue ampliamente criticada, como por la nueva comisionada del Gobierno Federal para Asuntos Queer, Sophie Koch (SPD). Merz dijo en un programa de entrevistas que el Bundestag "no es una carpa de circo" para explicar la decisión de no izar la bandera arcoíris en el Reichstag durante el desfile del Orgullo en Berlín el 26 de julio, aunque sí que lo ha hecho en otras ocasiones. El líder del Partido Verde, Felix Banaszak, declaró al periódico local Kölner Stadt-Anzeiger que la bandera arcoíris "no era un accesorio, sino un símbolo de diversidad y derechos humanos".

Ambiente "pacífico" y "alegre", según la Policía

La comunidad LGBTQ+ de Alemania se enfrenta a una creciente hostilidad y es blanco de un número creciente de delitos. Ante esta hostilidad, Pielhau enfatizó que es aún más importante salir a la calle para apoyar los derechos queer y manifestarse como una gran comunidad. La policía local informó que un gran número de agentes estaban de servicio para proteger el evento. Todo transcurrió en un ambiente "pacífico y alegre", declaró un portavoz policial.

El Orgullo de Colonia, que duró dos semanas e incluyó el desfile y un festival callejero de dos días, atrajo a un total de alrededor de 1,1 millones de personas, según los organizadores, bajo el lema "Por los derechos queer. Muchos. Juntos. Fuertes". El año pasado, hubo 1,4 millones de visitantes, pero la lluvia aparentemente disuadió a algunos en esta ocasión. En Alemania, estas marchas se conocen como el Día de Christopher Street (CSD), en honor a la protesta de 1969 contra el asalto policial al Stonewall Inn en Christopher Street, Nueva York, que contribuyó al impulso del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

lgc (dpa, epd, afp)