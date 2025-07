El presidente de Irán acusa a Israel de intentar asesinarlo

Masud Pezeshkian dice en una polémica entrevista que los servicios de inteligencia iraníes consiguieron frustrar el plan, sin especificar si fue durante el reciente conflicto.El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó a Israel de intentar asesinarlo, sin precisar cuándo, en una entrevista concedida al presentador estadounidense Tucker Carlson que fue difundida este lunes (07.07.2025). "Lo intentaron, sí. Actuaron en consecuencia, pero fracasaron", respondió Pezeshkian a la pregunta de si cree que Israel intentó asesinarlo.

"Fue durante una reunión. Estábamos discutiendo qué maneras teníamos de seguir adelante, pero gracias a los servicios de inteligencia, y a los indicios que tenían [supimos que] trataron de bombardear la zona donde estábamos reunidos", dijo sin especificar cuándo. Pezeshkian se apresura a aclarar un detalle: "Por descontado, no fue Estados Unidos el que trató de acabar con mi vida, fue Israel (...) Le pido a Estados Unidos que no se deje engañar por Netanyahu, que no se deje arrastrar a esta especie de guerra", una idea que repite varias veces en la entrevista de media hora.

Una entrevista polémica

La entrevista fue publicada anoche en la cuenta en X de Carlson, muy cercano al presidente Donald Trump, y su autor ya anticipa que será criticado por llevarla a cabo, pero se defiende con el argumento de que los estadounidenses tienen que saber qué piensa un país con el que "entramos en guerra hace diez días, y tal vez (entremos) de nuevo".

Durante los 12 días de conflicto, Estados Unidos lanzó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes en Fordo, Isfahán y Natanz. Pezeshkian declaró durante la entrevista que no ve "ningún problema" con retomar las conversaciones con Estados Unidos. "Hay una condición (...) para reanudar las conversaciones. ¿Cómo vamos a volver a confiar en Estados Unidos?", planteó.

Irán no planeó atentar contra Trump, afirma

En un mensaje en X, Pezeshkian dijo de hecho hoy que los "inversores americanos pueden venir a Irán y no hay obstáculos para sus actividades, es Israel el que no permite que haya paz en la región".

Carlson pregunta a Pezeshkian si es cierto que Irán planeó atentar contra Donald Trump o si tiene 'células dormidas' listas para atacar en suelo estadounidense, pero el iraní descalifica ambas cosas sin darles mucha importancia: "Es lo que Netanyahu quiere hacerle creer a ustedes, al presidente de su país, pero es falso, porque Netanyahu tiene su propia agenda, que es empujar a EE. UU. a una guerra interminable".

lgc (afp, rtr, efe)