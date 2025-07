Sheinbaum califica de deplorable ataque de mujer argentina a policía y critica xenofobia en marcha contra la gentrificación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio sobre dos temas que han sacudido a la Ciudad de México: la marcha contra la gentrificación que derivó en actos xenófobos y de violencia en la Condesa, y el ataque racista de una mujer argentina contra un policía capitalino.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue clara:

“No a la discriminación, no a la xenofobia, no al machismo, no al clasismo. Todos los seres humanos somos iguales. La muestra xenofóbica de esa manifestación hay que condenarla.”