Alemania deberá dar visado a familia afgana

Alemania se niega a acoger a una familia afgana, a pesar de que ya se le había concedido asilo. Un tribunal de Berlín ha dictaminado ahora que esto es ilegal.Alemania debe conceder visados a una ciudadana afgana y sus familiares tras haberle hecho promesas en este sentido, según una decisión del Tribunal Administrativo de Berlín que se produce en medio de los intentos del actual Gobierno germano de poner fin al programa de admisión para Afganistán.

Según informó la corte este martes (08.07.2025) en un comunicado, los solicitantes afganos se encuentran actualmente en Pakistán.

El programa federal de admisión para Afganistán, que se puso en marcha en octubre de 2022, tenía por objeto ofrecer a los afganos especialmente vulnerables y a sus familiares la perspectiva de ser admitidos en Alemania, aunque el número de admisiones previstas es limitado.

Sobre la base de este programa, la Oficina Federal de Migración y Refugiados emitió promesas de admisión a los solicitantes en octubre de 2023, pero la petición de la afgana y sus familiares de visados en la Embajada de Alemania en Islamabad fue ignorada hasta ahora.

Temen por su vida en Afganistán

En su demanda en Berlín, los ciudadanos afganos alegaron que tienen derecho a un visado y que ya no pueden permanecer en Pakistán, porque se les amenaza con la deportación a Afganistán, donde tendrían que temer por su vida y su integridad física.

En su decisión, la Sala 8ª del Tribunal Administrativo de Berlín argumenta que, si bien el Gobierno germano puede decidir no continuar con el programa de admisión y, por tanto, no emitir nuevas promesas, sí está jurídicamente vinculado por los compromisos no revocados.

"La República Federal de Alemania no puede liberarse de este compromiso voluntariamente asumido y todavía efectivo", enfatizan los jueces en su decisión, que puede ser recurrida ante el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandemburgo.

ct (efe, ntv)