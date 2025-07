Bolivia ratifica que candidatura de Evo Morales no fue inscrita

La autoridad electoral "no emitió ninguna resolución" porque no recibió "oficial y legalmente la candidatura" del expresidente.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ratificó este martes (08.07.2025) que el expresidente Evo Morales no fue inscrito como candidato para las elecciones generales del próximo 17 de agosto, en respuesta a la carta que el también exlíder del oficialismo envió la semana pasada a ese organismo para pedir que le permita ser candidato.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, respondió al exmandatario mediante una carta difundida hoy, ratificando que "en ningún momento se presentó oficial y legalmente la candidatura del señor Evo Morales Ayma", por lo que el órgano electoral "no emitió ninguna resolución al respecto". Ni de él, ni de la organización que según Morales le representa. "En el TSE no existe registro de una organización con ese nombre", dice la carta.

Hassenteufel, que presentó hace un mes la lista de candidatos, replicó de esta forma a una de las solicitudes de Morales, quien pidió al TSE "respetar la decisión soberana" de sus bases que lo eligieron candidato "como expresión legítima y legal" de su "instrumento político" y que su postulación "sea respetada y no proscrita por resoluciones políticas al margen de la ley". Como destaca la prensa local, los seguidores más radicales de Morales, que ya han protagonizado bloqueos y protestas con incluso policías muertos, han anunciado que impedirían las elecciones del 17 de agosto si éste no puede presentarse como candidato. Otros participarían emitiendo votos nulos, para que se contabilice el apoyo a Evo Morales.

El vocal electoral reiteró que "en el TSE no existe registro de una organización denominada Instrumento Político Evo Pueblo", la nueva agrupación anunciada por el exgobernante tras renunciar este año a su militancia en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). En la carta, Hassenteufel mencionó que, según lo indicado en la Constitución vigente desde 2009, "las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno".

