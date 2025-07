Cómo atrae Alemania más voluntarios a la Bundeswehr

Alemania necesita más soldados. Pero el servicio militar obligatorio no está previsto por el momento. La Bundeswehr busca voluntarios, con creciente éxito. Un reportaje desde Erfurt.¿Ser voluntario en la Bundeswehr, aprender a marchar y dormir en una litera de cuartel? Muchos jóvenes alemanes ni siquiera pueden imaginárselo. Tom sí. El joven de 23 años de Erfurt está considerando la idea. "La combinación de camaradería y espíritu de equipo me fascina", dice a DW. "Y quiero seguir desarrollándome".

Por eso, con su camiseta negra y un físico atlético, Tom se encuentra ahora en la Oficina de Orientación Profesional de la Bundeswehr en Erfurt. Las personas que se interesan por el ejército, como él, son bienvenidas.

Las Fuerzas Armadas alemanas buscan personal desesperadamente. Incluso quienes entran sin cita previa reciben asesoramiento rápido. O, como mínimo, una hoja informativa verde olivo con esta inscripción: "Aquí asegurarás a Alemania y tu futuro".

Asesor de carrera uniformado en un centro comercial

Antes de decidirse, Tom necesita información. Tony Baumann, asesor uniformado, le dedica tiempo y le pregunta amablemente sobre su experiencia y objetivos profesionales.

Tom lleva siete años trabajando en administración en el sector sanitario. Conoce la Bundeswehr por unas prácticas que hizo cuando era estudiante. Un amigo soldado también le ha hablado mucho de ella. Servir en misiones en el extranjero no sería un problema para Tom: "También quiero devolver algo a mi país. Ya me he beneficiado de muchas cosas, como la educación gratuita".

Con alrededor de 182.000 soldados y 80.000 empleados civiles, la Bundeswehr es uno de los mayores empleadores de Alemania. Atrae a futuros estudiantes con una amplia gama de formaciones técnicas y titulaciones universitarias. "Hay oportunidades que quizá no estén disponibles en el sector privado", comenta Tom.

Centro de Evaluación en el Cuartel

El Cuartel de Löberfeld está a unos tres kilómetros de la Oficina de Orientación Profesional. Allí, los solicitantes de Turingia y Sajonia acuden al Centro de Carrera de la Bundeswehr, uno de los 15 que hay en toda Alemania. Deben realizar una serie de pruebas. Los resultados determinan si la Bundeswehr los acepta o no.

En el gimnasio, los jóvenes hacen su examen físico. Aunque la demanda de personal es alta, la Bundeswehr no contrata a cualquiera. La salud y la condición física deben ser las adecuadas. También la actitud personal. Si un solicitante no se adhiere al orden democrático básico y a todos sus principios asociados, el proceso termina.

Uno de cada cinco solicitantes no consigue el puesto, resume el coronel Kim Frerichs, director del Centro de Carrera de Erfurt. Y se muestra satisfecho con las cifras actuales: el número de solicitudes y reclutamientos ha aumentado alrededor de un 20 por ciento este año. Esto "también es un efecto de la guerra en Ucrania", que motiva a muchos, afirma Frerichs. La tendencia se mantiene desde 2024, cuando la Bundeswehr recibió casi una quinta parte más de solicitudes que en 2023.

¿Pueden los voluntarios satisfacer la alta demanda de soldados?

Así, la Bundeswehr está creciendo de nuevo, tras una reducción de unos 3.000 soldados entre 2020 y 2024. Sin embargo, no todos los nuevos reclutas permanecen. Además, muchos soldados se están jubilando por edad. ¿Será posible reclutar hasta 60.000 soldados más en los próximos años? A esto aspira el ministro de Defensa, Boris Pistorius. Lo justifica con la amenaza de Rusia y las crecientes exigencias de la OTAN.

A pesar del ambicioso objetivo, el ministro mantiene, por el momento, la participación voluntaria. Quiere hacer más atractivo el servicio militar, principalmente mediante mejores salarios.

En el futuro, todos los jóvenes de 18 años recibirán una carta de la Bundeswehr con una serie de preguntas. Los varones están obligados a completar y devolver el cuestionario. Las mujeres pueden hacerlo si lo desean, pero no están obligadas a ello.

Las preguntas versan sobre su salud y su disposición a realizar el servicio militar. El examen médico también se reintroducirá gradualmente para todos los varones. Kim Frerichs, un hombre con experiencia práctica, cree que estos "elementos obligatorios" son necesarios.

Por si la "leve coerción" no es suficiente, el ministro Pistorius ha tomado precauciones: la nueva Ley del Servicio Militar prevé la opción de reactivar el servicio militar obligatorio con poca antelación. Esta opción entrará en vigor si no se encuentran suficientes voluntarios o si la situación de amenaza se agrava. Se espera que el gabinete de ministros debata el proyecto de ley a finales de agosto.

A mejor imagen de la Bundeswehr, más solicitantes

¿Qué les interesa a los jóvenes que pasan por la oficina de Erfurt? A menudo, preguntan si pueden practicar deportes u obtener el carnet de conducir mientras están en el Ejército, dice el asesor profesional Tony Baumann, el entrevistador de Tom.

El dinero también es algo a tener en cuenta para los posibles solicitantes. "No tenemos nada que ocultar", dice Baumann. "Si alguien quiere hacer el servicio militar voluntario justo después de la escuela, recibe 1.800 euros netos, además de alojamiento, viaje en tren y atención médica gratuitos. Es una opción muy atractiva".

El equipamiento de la Bundeswehr también influye. Ha mejorado significativamente desde que el Gobierno federal invirtió en equipar a las tropas con armas modernas. Saber que la Bundeswehr está bien equipada, afirma Baumann, es sin duda una motivación adicional para los solicitantes.

