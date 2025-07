"Es indispensable que Israel retire a su Ejército de Gaza"

La precaria situación en Gaza, el posible almacenamiento de los recuerdos humanos en una USB y las olas de calor extremas en el mundo son temas de interés para nuestros usuarios.Buscar comida en Gaza no debería suponer una condena a muerte, afirma la ONU

Jorge Cardona, Colombia

Es triste que la ONU se haya convertido en una organización que no tiene poder para mediar en guerras. Si algunos países bloquean decisiones importantes, no pasa nada. No tiene sentido una organización así.

Elena Pérez, Perú

Es indispensable que Israel retire a su Ejército de la Franja de Gaza, que no tiene ejército propio. Es indispensable que Israel no interfiera o controle la ayuda a Gaza.

Angela Zegarra, FB

Israel influye en la política exterior y militar estadounidense. Casi que ellos deciden qué se hace o no en Oriente Medio.

Wanerg Mora, FB

No hay ninguna excusa para lo que él Ejército de Israel está haciendo, ¿hasta cuando?

Lucía Sánchez, Estados Unidos

¿Tu cerebro en una "USB"? 7 de cada 10 neurocientíficos creen que se puede

Más que recuerdos o memoria que se pueden almacenar en una USB, quizá lo más importante a preservar sea lo que era capaz de hacer esa persona ausente con sus recuerdos, con su saber. Esa capacidad única que tenía para procesar o pensar o generar preguntas o hipótesis y hasta las soluciones que acostumbraba a dar.

Carlos Muñoz, Colombia

Lo importante no es lo que se pueda guardar de nuestro cerebro en una USB, en la tecnología. Se pueden almacenar muchas cosas, pero cuando la gente se muere, lo que le queda a sus amigos y familiares del fallecido, son sentimientos y esos sí que no se pueden guardar en ningún aparatico.

Pedro López, Colombia

Arrecia la ola de calor en Europa al inicio del mes de julio

Dramática situación la que está enfrentando Europa y el mundo a causa de las olas de calor extremas con efectos en la salud, ecosistemas, económicos, entre otros, causado por el cambio climático.

Marvin Oseguera, Honduras

Las olas de calor se están dando en todo el mundo. Esto es sólo el comienzo. Ni las ciudades ni los transportes están preparados. Y todavía hay muchos políticos que no creen en el cambio climático.

Pablo Machín, Perú

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.