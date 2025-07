La CPI emite órdenes de arresto contra dos líderes talibanes

El líder supremo talibán y el máximo responsable judicial de Afganistán son requeridos por la Corte Penal Internacional por la supresión de los derechos contra las mujeres en el país.La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes (08.07.2025) sendas órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán al menos desde agosto de 2021. "Los talibanes han privado severamente a niñas y mujeres de sus derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión", subraya la Corte.

El tribunal, con sede en La Haya, ordenó la detención de ambos líderes, que han ejercido autoridad de facto al menos desde el 15 de agosto de 2021, por considerar que "han cometido, al ordenar, inducir o solicitar" el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas "que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género". Las leyes aprobadas en Afganistán contra los derechos de las mujeres han sido criticadas incluso por la ONU.

También son víctimas de la persecución por parte de los talibanes los percibidos como opositores a estas políticas, "incluso de forma pasiva o por omisión", lo que incluye a quienes fueron descritos como "aliados de niñas y mujeres" y que eran vistos como "opositores políticos". El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado la aprobación de estas órdenes de detención el pasado enero, pero los jueces no las respaldaron formalmente hasta este martes, tras meses analizando las evidencias presentadas por la Fiscalía.

La CPI, competente en crímenes de guerra y de lesa humanidad, no dispone sin embargo de su propia fuerza policial, por lo que depende de la voluntad de sus 125 países miembros para ejecutar las órdenes de arresto. En teoría, esto significa que cualquiera sobre el que pese una orden de arresto de la CPI no puede viajar a un Estado miembro de ese tribunal, so pena de ser detenido. La escasa actividad diplomática en el exterior de los líderes talibanes hace poco probable su detención.

lgc (efe, afp)