¡Alarma en el AICM! Avión internacional aterriza de urgencia en CDMX por crisis médica a bordo

Se activaron los protocolos de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un vuelo internacional tuviera que aterrizar de manera imprevista para atender una situación médica urgente a bordo.

Se trató del vuelo TA528 operado por la aerolínea Avianca y con ruta San Salvador–Los Ángeles, el cual aterrizó a las 21:49 horas en la capital mexicana la noche del martes 9 de julio, debido a que una pasajera embarazada presentó una hemorragia durante el trayecto.

En una imagen difundida por el propio AICM a través de redes sociales, se observa el avión —rotulado con la marca Surf City El Salvador— detenido en la pista mientras es abordado por personal médico y elementos de servicios de emergencia del aeropuerto. En la escena se aprecia un ambiente controlado, sin exaltación aparente ni presencia visible de pasajeros.

Aunque en la fotografía no se observa directamente a la mujer afectada ni el momento de su traslado, el AICM confirmó que fue atendida por al menos dos paramédicos y siete trabajadores aeroportuarios, quienes se alistaron para brindarle los primeros auxilios desde el momento en que descendiera del avión.

La pasajera fue posteriormente llevada a un hospital particular cercano para una evaluación médica más profunda. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud o evolución, pero se reportó que no hubo mayores complicaciones al momento del aterrizaje ni durante su atención inicial