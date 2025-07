Alemania no admitirá los nuevos pasaportes uruguayos

El país no permitirá el ingreso de uruguayos con pasaportes emitidos desde abril de 2025 debido a que no indican el lugar de nacimiento.El Gobierno de Alemania no permitirá el ingreso al país de los uruguayos que tengan pasaportes emitidos luego del 23 de abril de este año, debido a que estos no indican el lugar de nacimiento de las personas. Así lo confirmó este miércoles (09.07.2025), en su cuenta de la red social X, el embajador alemán en Uruguay, Stefan Duppel, quien detalló que ni siquiera se podrá tener estancias cortas en la nación europea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano informó a Efe que está dando seguimiento a este tema y está manteniendo conversaciones con autoridades consulares para entender lo sucedido. El diario uruguayo El Observador adelanta que Francia también ha tomado la misma decisión y afirma que otros países de la Unión Europea están también analizando la cuestión.

Cambios según las recomendaciones de la OACI

Este año el Ministerio del Interior de Uruguay dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respecto a la seguridad jurídica de sus portadores.

Según detalló en ese momento, las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionan "mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo". "Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título: 'Nacionalidad', que pasará a denominarse: 'Nacionalidad/Ciudadanía', consignándose el código 'URY' tanto para ciudadanos naturales como legales.

Otro cambio relevante, añadía la información, es "la eliminación del título: 'Lugar de nacimiento' de los pasaportes comunes, al no ser considerado obligatorio según el documento 9303 de la OACI".

lgc (efe, Observador)