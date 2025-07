Carlo Ancelotti, condenado en España a un año de cárcel

El entrenador italiano de fútbol estaba acusado de fraude tributario en 2014, durante su primera etapa al frente del Real Madrid. No tendrá que ingresar en prisión, pero sí pagar una multa de casi 400.000 euros.El entrenador italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, fue condenado este miércoles (09.07.2025) a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública española durante el ejercicio fiscal 2014, mientras que fue absuelto de otro igual relativo a 2015. La condena, al ser menor de dos años y no contar con antecedentes, no le obligará a entrar en prisión.

Fuentes jurídicas informaron a Efe de que la Audiencia Provincial de Madrid le condena, en relación al fraude de 2014, también a una multa de 386.361,93 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

"Voluntad consciente de eludir el pago"

Aunque fue absuelto de un presunto fraude tributario en 2015, el tribunal establece que la responsabilidad civil derivada de la pena se declara en favor de la Hacienda Pública por importe de 386.361,93 euros. La Fiscalía acusaba al entonces entrenador del Real Madrid de haber defraudado un total de 1.062.079 euros -386.361 durante el ejercicio fiscal de 2014 y 675.718 en el de 2015-, que se corresponden con la primera etapa en la que el italiano entrenó al equipo blanco.

Ancelotti aseguró durante el juicio, celebrado los pasados 2 y 3 de abril en Madrid, que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, por lo que pidió su absolución. Los jueces consideran acreditado, no obstante, que Ancelotti tenía "conocimiento claro del deber tributario derivado de su residencia fiscal en España en el ejercicio 2014" y "voluntad consciente de eludir el pago de impuestos", afirma el auto.

Cobros como "derechos de imagen"

El entrenador aseguró que pactó cobrar 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) netos por temporada y que fue el club quien le propuso cobrar el 15% de esa cantidad en derechos de imagen, con una tributación fiscal distinta, lo que acabó causándole problemas. "Cuando el Madrid me sugiere esto, yo pongo en contacto al Real Madrid con mi asesor inglés. Nunca entro en esto porque nunca había cobrado así", declaró en el juicio, asegurando que nunca fue consciente de que hacía algo que "no era correcto".

En caso de ser condenado, Ancelotti solicitó que se le aplicara las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas. El italiano, nacido en Reggiolo en 1959, es el entrenador con más títulos, un total de 15, incluidas tres Ligas de Campeones, en la historia del Real Madrid, equipo que entrenó en dos periodos (2013-2015 y 2021-2025) y que acabó abandonando este año para comenzar una nueva etapa al frente de la selección de fútbol de Brasil.

España, entre las que se incluyen José Mourinho (su antecesor en el Real Madrid), Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o o la cantante colombiana Shakira.

lgc (efe, afp)