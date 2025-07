El Fercho no canta, extorsiona: filtran audio donde lanza amenazas tras ser exhibido

El periodista Carlos Jiménez, conocido en redes sociales como C4, compartió información que rápidamente se hizo viral tras la filtración de un audio atribuido a “El Fercho”, presunto miembro del grupo criminal La Unión Tepito.

En el material, se escuchan amenazas explícitas dirigidas a comerciantes de la Ciudad de México (CDMX), lo que ha causado alarma entre los internautas. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), C4 publicó el audio en el que El Fercho insulta y amedrenta a supuestas víctimas que previamente lo habrían exhibido por extorsión.

Estas son las amenazas de El Fercho

En el audio difundido, El Fercho lanza una serie de insultos cargados de violencia verbal. Entre lo que se puede escuchar, dice:

“Esa niñería qué, mi chavo. Pin.. chango p..., güey. ¿No que te vale ver..? ¡Chía! Pin... chango p..., mi chavo. Me vale v..., así me suban con el J Jiménez, me vale v... Van a estar ma... todos los días, mi chavo. Vas a ver si no. ¡Pin... borrega!”

C4 comentó que, tras ser expuesto públicamente, El Fercho respondió con amenazas directas, en lugar de ocultarse.

¿Quién es el Fercho?

De acuerdo con el reportero, El Fercho sería un extorsionador que opera en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco, dedicado principalmente a agredir y extorsionar a vendedores ambulantes, como los que comercializan chicles o dulces en vía pública.

Según la información, el hombre pertenece a una célula de La Unión Tepito, una de las organizaciones delictivas más peligrosas que operan en la capital mexicana.

Tras la viralización del nombre El Fercho, algunos usuarios confundieron al sujeto con el cantante colombiano de reguetón Feid, también conocido como “Ferxxo”. Sin embargo, es importante aclarar que no existe relación alguna entre el artista y este individuo, quien está vinculado con actividades criminales en la CDMX.