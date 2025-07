Eurocopa 2025: Schüller vuelve a marcar y Alemania vence a Dinamarca

Lea Schüller marcó el gol de la victoria y Alemania venció a Dinamarca por 2-1. La delantera del Bayern Múnich no siempre la ha tenido fácil, pero puede que esté alcanzando su mejor momento.Por segundo partido consecutivo, Lea Schüller fue sustituida cuando faltaban veinte minutos para el final. Esto no se debió a un mal rendimiento, sino que fue una decisión del seleccionador alemán Christian Wück para proteger a su delantera, que había vuelto a cumplir con su cometido.

Schüller marcó el segundo gol, al igual que había hecho contra Polonia en el primer partido de Alemania, para completar la remontada contra Dinamarca. Hasta hace poco, la estrella del Bayern Múnich era la que secundaba. Pero la retirada de Alexandra Popp el año pasado ha convertido a Schüller en la delantera titular indiscutible de Alemania.

"Para ser sincera, es más una cuestión mediática", declaró Schüller al sitio web Web.de antes del torneo. "Antes, cuando Poppi todavía estaba, no sentía que ella fuera el centro de atención y yo tuviera que quedarme en un segundo plano. Nuestro equipo siempre supo que Poppi era una de nuestras jugadoras más importantes. Yo también me sentía importante, eso no ha cambiado. Ahora soy una de las jugadoras más veteranas. Además, ahora se espera de mí que sea una líder y yo también quiero serlo. Esa es la diferencia".

Schüller, una líder diferente

Aunque la jugadora de 27 años es ahora una de las más experimentadas de su país, Schüller no es la figura de liderazgo más evidente sobre el terreno de juego, incluso con la capitana Giulia Gwinn descartada para el torneo.

El martes (08.07.25), pasó prácticamente desapercibida hasta que, en el minuto 66, aprovechó un terrible error defensivo danés para encontrar un hueco a la izquierda del punto penal y marcar con el interior del pie, dejando a Dinamarca al borde de la eliminación. Sjoeke Nüsken había marcado un penal diez minutos antes para empatar el partido, después de que Dinamarca se hubiera adelantado en el marcador en el descanso.

Schüller encontró el mismo tipo de espacio para marcar de cabeza contra Polonia el viernes (04.07.25). Aunque es rápida, buena en el juego aéreo y una rematadora nata, es ese movimiento en el área lo que quizás más contribuye a su récord de 53 goles en 75 partidos con Alemania, un promedio comparable al de las mejores.

La Eurocopa, clave en la carrera de Schüller

Fue este torneo el que despertó el interés de Schüller por el fútbol cuando era niña, según contó a DW antes de la Copa del Mundo de 2019.

"En 2004 fui de vacaciones a Francia y vi la Eurocopa. Después de eso, tenía tantas ganas de jugar al fútbol que me apunté a un club", explicó. Desde ese club local, pasó al SGS Essen antes de fichar por el Bayern en 2020, debutando con Alemania en 2017.

Ha ganado cuatro títulos de la Bundesliga con el Bayern, pero el éxito internacional se le ha resistido hasta ahora. Schüller contrajo covid a mitad de la Eurocopa 2022, cuando Alemania perdió en la final contra la anfitriona, Inglaterra. Fue una sorpresa que fuera titular en ese partido, después de que Popp sufriera una lesión de última hora, y le costó mucho destacar.

"Lo había evitado (al covid) durante dos años y medio, y luego, (lo contraje) precisamente en la Eurocopa. Fue realmente frustrante", declaró al sitio web del Bayern más tarde ese año. Schüller también padece endometriosis, una enfermedad crónica y dolorosa en la que tejido similar al revestimiento del útero crece en otros lugares.

"Es una enfermedad horrible", declaró a Vogue en 2023, cuando se convirtió en la primera futbolista alemana en aparecer en la portada. "No piensas en entrenar y mucho menos en jugar partidos", añadió sobre cómo se siente cuando la enfermedad le afecta.

La vida después del fútbol

A pesar de ello, y de su apretada agenda con el Bayern y la selección alemana, Schüller está pensando en su carrera después del fútbol. Aunque tendrá un sueldo relativamente alto por ser una de las mejores futbolistas del mundo, tanto en términos de salario como de patrocinios, los salarios de las mujeres en el fútbol están muy por detrás de los de sus homólogos masculinos.

"Por supuesto que puedo ahorrar algo de dinero, pero no será suficiente para toda una vida después del fútbol", declaró a Sky en 2022. Como plan B, Schüller está estudiando ingeniería industrial a distancia, pero añadió que "me da miedo no poder empezar (a ejercer) hasta los 35 años. Será más difícil que a los 24".

Si consigue mantener su racha goleadora contra Suecia, en el último partido de Alemania en la fase de grupos el sábado (12.07.25), y más allá, esos contratos publicitarios podrían aumentar un poco.

