Hallan en Arizona a la "diosa del alba con alas de cenizas", el pterosaurio más antiguo de Norteamérica

Los restos fósiles de antiguas ranas, lagartos, tortugas y del reptil volador fueron hallados en el Parque Nacional del Bosque Petrificado. Estos animales habrían vivido al inicio del periodo Triásico.Un grupo de científicos ha desenterrado los fósiles de varios animales prehistóricos, entre ellos, los de un antiguo reptil volador llamado pterosaurio, restos que también serían los más antiguos alguna vez hallados en Norteamérica, según se detalla en un estudio publicado el lunes (07.07.2025) por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los fósiles de estas criaturas fueron descubiertos en el Parque Nacional del Bosque Petrificado, en Arizona, un lugar famoso por sus fósiles de plantas y animales del Periodo Triásico, incluidos enormes troncos de árboles.

Los restos de estos antiguos animales tienen 209 millones de años e incluyen al menos 16 especies de vertebrados, siete de ellas desconocidas hasta ahora.

Junto con el pterosaurio aparecieron otras especies, como ranas primitivas, reptiles parecidos a lagartos y una de las primeras tortugas conocidas, todos ellos parecidos a sus parientes actuales.

La "diosa del alba con alas de cenizas"

Los restos de estos ejemplares estaban enterrados en rocas ricas en cenizas volcánicas y ofrecen la imagen de un próspero ecosistema tropical surcado por ríos en el extremo sur de un gran desierto.

El pterosaurio, bautizado Eotephradactylus mcintireae y que significa "diosa del alba con alas de cenizas", tiene el tamaño aproximado de una gaviota pequeña. Su esqueleto parcial incluye parte de una mandíbula inferior dentada y los huesos de sus dedos alargados, que ayudaron a formar su aparato alar.

Su envergadura era de un metro y su cráneo medía unos 10 cm. Tenía colmillos curvados en la parte delantera de la boca para agarrar a los peces mientras volaba sobre los ríos, y dientes en forma de cuchilla en la parte posterior de la mandíbula para cortar a sus presas.

Surgimiento en la era de los dinosaurios

El Triásico comenzó tras la mayor extinción masiva de la Tierra, hace 252 millones de años, y terminó con otra extinción masiva, hace 201 millones de años, que acabó con muchos de los principales competidores de los dinosaurios, que alcanzaron una supremacía incuestionable en el posterior Jurásico. Al parecer, ambas calamidades fueron causadas por un vulcanismo extremo.

Aunque el Triásico marcó el comienzo de la era de los dinosaurios, no se encontraron dinosaurios en este ecosistema, lo que ilustra que aún no se habían convertido en dominantes.

"Aunque los dinosaurios se encuentran en rocas contemporáneas de Arizona y Nuevo México, no formaban parte de este ecosistema que estamos estudiando. Esto es peculiar, y puede tener que ver con que los dinosaurios prefirieran vivir en otro tipo de entornos", afirmó el paleontólogo y autor del trabajo Ben Kligman, del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian, de Washington.

Este ecosistema estaba situado justo encima del ecuador, en medio del antiguo supercontinente llamado Pangea, que más tarde se separó y dio lugar a los continentes actuales.

Aparición de los pterosaurios

A pesar de lo que muchos puedan creer, los pterosaurios no son dinosaurios, aunque tienen algún parentesco. Estos fueron los primeros vertebrados en lograr el vuelo propulsado, seguidos mucho más tarde por las aves y los murciélagos.

Se cree que los pterosaurios aparecieron hace unos 230 millones de años, más o menos al mismo tiempo que los primeros dinosaurios, aunque hay evidencia de fósiles hallados en Europa que datan de hace unos 215 millones de años.

Más detalles sobre las otras especies

La tortuga era una especie terrestre, mientras que el reptil con aspecto de lagarto estaba emparentado con el actual Tuatara de Nueva Zelanda. También se hallaron fósiles de otros reptiles, como herbívoros acorazados, un gran anfibio piscívoro y varios peces, entre ellos tiburones de agua dulce.

Los mayores depredadores del ecosistema eran parientes de los cocodrilos y medían unos seis metros de largo, más grandes que los dinosaurios carnívoros que habitaban entonces esa parte del mundo.

Las ranas y las tortugas siguen existiendo hoy en día, mientras que los pterosaurios dominaron los cielos hasta el impacto de un asteroide hace 66 millones de años, que puso fin a la era de los dinosaurios.

