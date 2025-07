Jamal Musiala: "Nadie es culpable" de la fractura en el Mundial de Clubes

"Son cosas que pasan", agregó el ofensivo del Bayern Múnich y, sin nombrarlo, arropó a Gianluigi Donnarumma, a quien muchos acusan de dolo en la ruda entrada.El mediapunta del Bayern Múnich, Jamal Musiala, pidió que no se busque culpables por la grave lesión que sufrió el fin de semana pasado en el partido del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain.

"No hay nadie a quien culpar. Situaciones como esta ocurren", declaró el internacional alemán Musiala en un breve vídeo en Instagram. Musiala sufrió una fractura de peroné y dislocación del tobillo tras quedar con la pierna izquierda enredada por el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, en una disputa por el balón al final de la primera parte de la victoria del PSG por 2-0 en cuartos de final el sábado en Atlanta.

Cirugía exitosa

El jugador de 22 años se sometió a una cirugía tras su regreso a Alemania y estará de baja durante meses. "Quiero agradecerles todo el apoyo que recibí de todos ustedes. Significa mucho para mí. Es agradable ver que el mundo del fútbol se une en un momento como este y lo agradezco mucho", declaró Musiala.

"La cirugía salió muy bien. Estoy en buen estado de salud", añadió. "Voy a aprovechar el próximo tiempo para recuperar mi fuerza y ​​optimismo".

El capitán y portero del Múnich, Manuel Neuer, acusó a Donnarumma de rudeza innecesaria contra Musiala y también lo criticó por no acercarse inmediatamente a ver qué pasaba con el lesionado jugador del Bayern. El entrenador del PSG, Luis Enrique, declaró antes de su semifinal contra el Real Madrid, que no quería comentar las declaraciones de Neuer porque "no quiero juzgar las declaraciones de otros".

Enrique afirmó que Donnarumma se ha puesto en contacto con Musiala e insistió en que el guardameta italiano nunca lesionaría a un rival intencionadamente. "Cualquiera que conozca a Gianluigi sabe que es una buena persona", declaró Enrique. Enrique añadió que todos en el PSG le desean a Musiala "una pronta recuperación", pero recalcó que las lesiones son parte del negocio del fútbol.

Donnarumma expresó su pesar en Instagram poco después del partido y también declaró a la Gazzetta dello Sport que estaba "conmocionado por lo sucedido. Desde luego, no era mi intención lesionar a Musiala".

(dpa, Instagram/el)