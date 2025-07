Muerte del ministro de Transporte: ¿se ponen nerviosas las élites rusas?

El ministro de Transporte, Román Starovoit, ha sido hallado muerto. Poco antes, el Presidente Putin lo había destituido. No están claras las circunstancias, ni las consecuencias para la estructura de poder en el país.La noticia ha alarmado a las élites rusas, según comentaristas de ese país: el 7 de julio fue hallado el cadáver de Román Starovoit con una herida de bala en la ciudad de Odintsovo, en la región de Moscú.

En ese momento, solo habían pasado unas horas desde que se anunciara en la página web del presidente ruso, Vladimir Putin, la destitución de Starovoit como ministro de Transporte.

El comité de investigación ruso cree que se trata de un suicidio, según informan los medios de comunicación locales. El posible motivo sería el proceso penal que se estaba preparando contra Starovoit por presunta malversación de fondos públicos en la construcción de fortificaciones en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania. Antes de su nombramiento como ministro de Transporte, Starovoit era gobernador de esa región.

Solo unos días antes de su muerte, Starovoit informó personalmente a Putin sobre el desarrollo de una red de aeropuertos destinada a aumentar la capacidad de la aviación rusa. En aquel momento, Starovoit se mostró tan seguro y tranquilo como de costumbre. En junio habló con entusiasmo sobre nuevos proyectos de inversión en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, dejando claro que quería participar en su implementación.

¿Carrera profesional gracias a los oligarcas?

Román Starovoit nació en Kursk, donde su padre trabajaba en la central nuclear local. Starovoit cursó sus estudios universitarios en San Petersburgo, donde más tarde trabajó inicialmente en el sector de la construcción, antes de pasar al servicio público.

En el Gobierno de San Petersburgo supervisaba proyectos de inversión y, presumiblemente, colaboraba con estructuras vinculadas a la familia Rotenberg. Los hermanos Arkadi y Boris Rotenberg son oligarcas y están considerados como personas de confianza del presidente Vladimir Putin.

Según el politólogo Abbas Galjamov, el apoyo de los Rotenberg fue decisivo para la carrera profesional de Starovoit. En 2018, Vladímir Putin lo nombró gobernador en funciones de la región de Kursk. Más tarde, fue elegido oficialmente para el cargo, pero en 2024 se trasladó al Kremlin a propuesta del primer ministro Mijaíl Mishustin. El nuevo gobernador de Kursk fue el adjunto de Starovoit, Alexéi Smirnov.

El Kremlin: el despido no se debe a una "pérdida de confianza"

Durante la guerra de Rusia contra Ucrania, Starovoit supervisó la construcción de fortificaciones a lo largo de la frontera ruso-ucraniana en la región de Kursk, por un valor de 19.400 millones de rublos (210 millones de euros).

Pero las inspecciones revelaron infracciones graves, revelando indicios de fraude en la ejecución de los contratos. Bajo sospecha quedaron altos funcionarios, entre ellos el sucesor de Starovoitv en el cargo de gobernador de Kursk, Smirnov.

Según informa el periódico ruso Kommersant, poco antes de la muerte de Starovoit, algunos de los acusados declararon ante el tribunal, entre ellos, presumiblemente, el propio Smirnov. Sus declaraciones podrían haber formado parte de la investigación contra el exgobernador.

Inmediatamente después de la destitución de Starovoit como ministro de Transporte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que esta decisión no se debía a una "pérdida de confianza". No obstante, varios politólogos relacionan la noticia con las investigaciones en la región de Kursk.

¿Es plausible el suicidio?

Según la teoría del suicidio, Starovoit se habría matado con un arma de honor que recibió en 2023. En un primer momento se dijo que el político se había disparado en su propio automóvil. Sin embargo, más tarde apareció en Internet un video en el que se ve cómo el cadáver de Starovoit es colocado en una camilla sobre el césped, a cierta distancia del coche.

También hay datos contradictorios sobre la fecha de la muerte. Varios medios de comunicación informaron que el cadáver fue descubierto el 5 de julio. Pero esto contradice un comunicado de prensa del Ministerio de Transporte del 6 de julio, según el cual, Starovoit participó ese día en una reunión sobre un buque cisterna con una vía de agua en el puerto de Ust-Luga, cerca de San Petersburgo.

El politólogo Mijail Vinogradov opina que todo esto es prueba del "caos y un cierto pánico que reina en las estructuras gubernamentales". También señala que el obituario de Starovoit solo ha aparecido en la página web del Ministerio de Transporte, y eso recién después de que se anunciara el nombramiento de un nuevo ministro.

Asimismo, el cientista político pro-Kremlin Sergei Markov habla en su canal de Telegram de un "shock para las élites rusas" y expresa sus dudas sobre el suicidio. El politólogo sospecha que, con esta versión, intentan encubrir el asesinato "aquellos contra quienes podría haber testificado tras su detención".

Por su parte, el académico Galjamov considera posible que se trate de un suicidio, pero no descarta que las teorías conspirativas puedan encontrar adeptos: "La mayoría de las personas que se enteran de este caso creen que altos funcionarios corruptos querían eliminar de esta manera a un testigo y cómplice de sus delitos". Pero Galjamov cree también posible que los oligarcas Rotenberg hubieran podido lograr sacar a Starovoit de la lista de acusados. "No pudieron o no quisieron hacerlo", subraya el politólogo. Y agrega que el propio Starovoit debía de saber que la justicia en Rusia no funciona debido al declive de las instituciones del Estado.

