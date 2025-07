¿Trump iniciará guerra mundial? Filtran audio donde amenaza con bombardear estos países

La cadena norteamericana de televisión CNN presentó un audio filtrado donde supuestamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a dos mandatarios, Vladimir Putin y Xi Jinping, de bombardear las dos capitales correspondientes, Moscú y Pekín.

Estas últimas declaraciones causaron conmoción entre los internautas y la ciudadanía norteamericana, debido a un posible conflicto bélico entre potencias, considerando la tensión mundial tras el reciente ataque a Irán.

Trump amenaza con bombardear dos capitales

Un nuevo libro llamado “2024: Cómo Trump recuperó la Casa Blanca y los demócratas perdieron Estados Unidos” revela que el presidente de Estados Unidos amenazó a Putin si atacaba a Ucrania. Esta conversación ocurrió en una reunión privada de donantes en el año 2024.

“Con Putin le dije que si entraban en Ucrania, yo bombardearía Moscú. Les digo que no tengo otra opción. Y él me respondió: No te creo. Dijo: Ni hablar... y yo dije: ¡Bien!. Y luego me respondió: No te creo. Pero la verdad es que me creyó al 10%. Les dije esto, me creyó al 10%“, manifestó el presidente.

El audio que se mostró en televisión nacional también muestra la misma amenaza del presidente Trump contra el mandatario de China, Xi Jinping, ante los constantes presiones militares contra Taiwan.

“Luego estuve con el presidente Xi de China. Les dije lo mismo: Si entran en Taiwan, bombardearé Pekín. Pensó que estaba loco y dijo: ¿Pekín? Vas a bombardear... Dije que no tenía opción. Tengo que bombardearte. Vamos a bombardear Pekín. Y él tampoco me creyó; dijo el 10%. Y el 10% es todo lo que necesitas. De hecho, el 5% también habría estado bien", declaró.

Las alarmantes declaraciones ocurrieron durante la campaña presidencial de Trump el año pasado, y fueron obtenidos por los autores del libro Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf. Hasta el momento se cuestiona la veracidad del audio filtrado.