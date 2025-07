No solo a agente de la SSC, Lady Racista también insulta a guardias de edificio

La argentina Ximena Pichel, que se dio a conocer en redes sociales por los insultos racistas que lanzó a un agente de la Policía de Tránsito en la colonia Hipódromo Condesa, de la Ciudad de México, volvió a tener notoriedad y de nuevo por insultar a las personas, en este caso a un par de guardias de seguridad en un edificio.

Aparentemente la furia de la mujer se desató porque se negaron a abrirle al puerta del edificio, por lo que molestó y se llevó el teléfono de la guardia.

“Ábreme la puerta. No te voy a dar nada. Esta es mi puerta porque yo tengo un departamento aquí. Ya me tienes hasta la v..., maldita huevona. Sentados ahí con los putos audífonos. Me la abres y te lo doy porque esta pinche gata de mierda”, así fueron los insultos que lanzó la mujer conocida como Lady Racista contra la trabajadora de seguridad privada.

El nuevo video fue difundido por el periodista Carlos Jiménez: “Es ooootro video de insultos, ofensas, vejaciones… de la Argentina Ximena Pichel. Le quitó su tel a una mujer guardia xq no le abrieron la puerta. Y así los insultó: de la misma forma en q ofendió, hace unos días, a un agente de @SSC_CDMX”.

Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), en una conferencia de prensa del gobierno capitalino, expuso que el racismo, clasismo, homofobia, sexismo son sistemas arraigados en nuestra cultura; que se aprenden en casa, escuela, televisión, libros o revistas.

“Quiero reiterar, como lo ha dicho la jefa de Gobierno, en la Ciudad de México no hay denuncias por discriminación hacia los visitantes o turistas. Eso no sucede en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad abierta al turismo; abierta a las personas que la visiten, y no existe una cuestión de discriminación estructural hacia estas poblaciones. El discurso de odio que vimos el viernes, fue un hecho aislado que estamos atendiendo desde el gobierno de la Ciudad de México”.