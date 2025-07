Netanyahu: Israel podría volver a atacar Gaza tras la tregua

Pese a que aún se negocia un eventual alto al fuego, el primer ministro dijo desde Estados Unidos que si Hamás no depone las armas y deja de gobernar la Franja, la ofensiva continuará.El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó este jueves (10.07.2025) -en el último día de su visita a Estado Unidos- con retomar la ofensiva sobre la Franja de Gaza cuando acabe la tregua de 60 días (que la delegación israelí y la de Hamás siguen negociando en Qatar) si los islamistas no deponen las armas y dejan de gobernar y, además, Gaza no se desmilitariza en ese periodo.

"Para conseguirlo (el alto al fuego permanente), hay que hacerlo bajo las condiciones mínimas que hemos establecido: Hamás depone las armas, Gaza se desmilitariza y Hamás deja de tener capacidad gubernamental y militar", dijo el político. Netanyahu agregó que si eso "si eso se logra en las negociaciones de 60 días, excelente; si no, lo lograremos de otras maneras, utilizando la fuerza”.

Delegaciones de Israel y Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- iniciaron el domingo conversaciones indirectas en Doha para tratar de pactar un alto al fuego temporal en el conflicto en Gaza de 60 días, en los cuales se liberará a 10 de los 20 rehenes vivos que permanecen en el territorio palestino y se entregará a 18 fallecidos. En ese lapso, además, las delegaciones negociarán un cese permanente de las hostilidades. Netanyahu, empero, relativizó este último punto.

"¿Quieren que siga?”

"Nos dijeron 'no volverán a la guerra' tras el primer acuerdo de alto al fuego. Volvimos. Nos dijeron 'no volverán a luchar' tras el segundo alto el fuego. Volvimos. Ahora dicen 'no volverán a luchar' tras el tercer alto el fuego, ¿quieren que siga?", señaló el primer ministro a través de un video, poco antes de abordar el vuelo que lo llevaría de regreso a Israel tras su visita al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Netanyahu aseguró que la duración de la ofensiva contra Gaza (más de 22 meses en los que Israel ha matado a más de 57.700 palestinos, según datos de las autoridades gazatíes) se debe que en el enclave quedan "miles de combatientes con armas". "Hemos preparado y finalmente estamos llevando a cabo la operación militar más brillante de nuestra historia. Agregó que su gobierno busca maximizar la liberación de rehenes.

DZC (EFE, AFP)