Oriflame México niega vulnerabilidades en sus sistemas informáticos

El pasado 20 de junio, Publimetro México publicó la nota titulada “Mary Kay, Oriflame, Avon o Natura: una de ellas habría sido hackeada”. En ella se expone que, en un foro de ciberdelincuencia de acceso restringido, se puso a la venta un acceso directo al sistema de una empresa de productos de belleza en México.

Tras consultar con analistas, Publimetro México analizó cuáles podrían ser las principales empresas potencialmente afectadas, señalando entre las posibilidades a Oriflame. En el sumario de dicha nota se mencionó de forma textual: “Oriflame: la principal sospechosa por su historial de filtraciones”.

A raíz de esta publicación, los representantes legales de Oriflame México solicitaron un derecho de réplica, el cual reproducimos de forma íntegra, en un espacio con las mismas características y relevancia que la información que dio origen a esta réplica.

“Al respecto, se aclara que es completamente falso que mi representada haya sufrido una filtración de información derivada de la vulneración de las medidas de seguridad que salvaguardan la información confidencial de nuestros clientes. Lo anterior, posterior a una revisión exhaustiva de nuestra infraestructura digital y sistemas que arrojaron que no existe una vulneración de seguridad que vuelva plausible una filtración de datos, tal y como lo expone su nota periodística.

Por tanto, negamos categóricamente que Oriflame México haya expuesto o tenga vulnerabilidades persistentes no corregidas como se expone en la nota periodística aludida. Siendo que a la fecha no existe alguna brecha en nuestra plataforma o sistemas digitales que permitan a los atacantes obtener datos de nuestros socios y clientes, manipular comisiones, bloquear pagos, eliminar datos, etc.

Derivado de lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica este medio de comunicación en su calidad de Sujeto Obligado publique este escrito de réplica de manera íntegra en los distintos medios de difusión como su página digital y medios de comunicación impresos que la hubieran publicado, con características iguales y equilibradas a la información que provoca esta réplica”.