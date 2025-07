Reportero narra en vivo el momento en que descubre que su jefe fue asesinado

Un reportero del portal Noticias 644 vivió una de las escenas más devastadoras para el gremio periodístico en México: acudió a cubrir una balacera en Ciudad Obregón, y terminó descubriendo que uno de los muertos era su propio jefe y compañero, Ángel Sevilla.

La tragedia ocurrió en la colonia Sochiloa, al sur de Ciudad Obregón. El periodista, quien transmitía en vivo para las redes del medio, se encontraba narrando los primeros reportes del ataque armado cuando, al acercarse a los cuerpos, identificó con la voz entrecortada a la víctima.

“Fue Ángel… el compañero Ángel Sevilla”, dijo consternado mientras enfocaba el acordonamiento de la escena.

“¿De qué sirve que venga la Marina?”

Visiblemente conmocionado, el reportero cuestionó la presencia de las fuerzas de seguridad que ya habían llegado al lugar: “¿De qué sirve que venga la Marina, la Guardia Nacional, la policía estatal y medio mundo para acá, si no hacen nada?”.

El reportero relató en vivo que había intentado comunicarse con Ángel minutos antes, sin saber que él era una de las víctimas del ataque.

“Yo le estaba marque y marque ahorita al compañero, para comentarle que habían reportado que había un evento aquí… pero pues obviamente veo que el compañero fue la persona lesionada”, narró durante la transmisión.

A pesar del shock, el reportero se hizo cargo de contactar a los familiares del periodista asesinado: “Ya me hice cargo de avisarle a los familiares para que vengan a ver qué es lo que está pasando aquí, ya llegó la Semefo”.

“No respetan edades, ni nada”

La cobertura del crimen cerró con una de las frases más crudas que reflejan la violencia que vive Cajeme, uno de los municipios más violentos de México:

“No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada. Les digo para que tengan mucho cuidado todos, no vengan a Sonora, todos en general. No respetan edades, sexos, se están acabando a Sonora, no confíen en nadie, aquí está muy feo”, dijo el reportero

El ataque dejó un saldo de dos personas asesinadas y una más lesionada. Hasta ahora no hay reportes oficiales de detenciones.

Ángel Sevilla era director y reportero de campo del medio local Noticias 644. Su muerte se suma a la larga lista de periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor informativa en México, país considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.