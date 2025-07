Rescatan con vida a decenas de trabajadores atrapados en túnel colapsado

Alrededor de una treintena de trabajadores fueron rescatados tras el colapso de un túnel en el vecindario de Wilmington, en la ciudad de Los Ángeles, California, los hechos ocurrieron poco antes de las 20:00 horas cerca de la intersección de South Figueroa Street y Q Street.

Hasta el lugar acudieron más de 100 socorristas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), quienes pudieron localizar a los trabajadores y comenzaron a subirlos en grupo de ocho en una grúa de la misma obra.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, agradeció a los equipos de rescate: “La ciudad de Los Ángeles ha movilizado recursos ante el colapso del túnel en Wilmington. Se han desplegado más de 100 equipos de respuesta del LAFD, incluidos equipos de búsqueda y rescate urbano. Gracias a todos aquellos que están actuando inmediatamente para responder a esta emergencia”.

De acuerdo con los medios de Los Ángeles, aún no se sabe cuál fue el motivo del colapso en el túnel, la empresa responsable es Dragados Mining and Boring Co.