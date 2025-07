Vecinos de BJ logran suspensión para proteger a Naranda y Roberto, árboles que una inmobiliaria quiere talar

El juzgado décimo sexto en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó la suspensión provisional para evitar dañar, talar o destruir a los árboles Naranda y Roberto, una Jacaranda y un pino que se encuentran dentro del predio ubicado en Roberto Gayol 48, colonia del Valle, con lo que garantizan su integridad ante los posibles efectos que puedan causarles la obra de un desarrollo inmobiliario en la parte trasera del terreno.

Lorenzo Martín Chapa, vecino afectado por la obra que daña la copa de ambos árboles ubicados en su traspatio, manifestó que la aceptación del recurso jurídico es un respiro ante la obra, con torres metálicas de más de 30 metros que están construyendo y cuyo desarrollador, quien incumplió su palabra inicial, en noviembre del año pasado, cuando prometió no dañar a ninguna especie.

“Nosotros como vecinos apoyamos la firma para proteger el caso de Laureano y ahora pedimos nos apoyen con estos dos árboles, porque esto no se trata de la lucha de un vecino, sino de una comunidad preocupada por su medio ambiente. Esto ya es un movimiento por los árboles de toda la alcaldía y hoy pedimos la intervención para evitar sigan dañando a estos árboles y que hoy estamos contentos nos hayan concedido la suspensión provisional“.

Los árboles de entre 70 y 80 años de edad son sólo un caso más en los que los vecinos organizados han emprendido una lucha por su salvación ante construcciones de departamentos, oficinas, tiendas comerciales u otros, ante la impunidad con que se realizan y la inacción gubernamental.

Héctor Vizcarra, vecino y familiar del afectado, añadió que el lunes próximo tendrán una reunión con las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX y con el desarrollador, para verificar por qué se han afectado las ramas de los árboles y continúan su construcción, pese a los llamados de la alcaldía que ha acudido en dos ocasiones a supervisiones, pero sin efecto alguno pues la construcción continúa sin tener cuidado de las especies.

“Agradecemos mucho el acompañamiento, porque en este momento estamos luchando por estos dos árboles, pero en el predio de enfrente van a cometer un ecocidio que no podemos permitir y este paso con la autoridades es muy bueno, pues requerimos supervisión y garantía de que estás obras no dañen el arbolado. En esta calle tenemos registrados 130 árboles y los identificamos justo porque no queremos que los corten, entonces queremos que la autoridad nos tome en cuenta”.

— Héctor Vizcarra