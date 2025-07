Así fue como Amanda Anisimova venció al burnout para llegar a la final de Wimbledon

En la final de Wimbledon, Amanda Anisimova podría no solo coronarse deportivamente, sino también ganar una profunda batalla personal.Amanda Anisimova no podía más. "Desde el verano de 2022, he estado luchando con mi salud mental y el desgaste profesional extremo", anunció la talentosísima atleta en mayo de 2023. Anisimova, que ya había alcanzado las semifinales del Abierto de Francia a los 17 años y a quien los expertos le auguraban una gran carrera, se retiró por completo del agotador circuito tenístico. La ausencia duró largos meses.

De hecho, han pasado aproximadamente dos años desde aquel importante revés en la carrera de la estadounidense. Pero hoy Anisimova está de vuelta, más fuerte que nunca, con la oportunidad de lograr su primer gran triunfo en Wimbledon.

La joven de 23 años se enfrentará a la cinco veces campeona de Grand Slam, Iga Swiatek, en la final del torneo más destacado del año y podrá cumplir su sueño.

Del burnout a la final de Wimbledon

"Mucha gente me decía que nunca volvería a la cima", declaró Anisimova, quien llevaba tiempo conmocionándose por la prematura muerte de su padre a los 52 años tras un infarto. Las críticas hacia ella fueron "difíciles de digerir", añadió tras su triunfo en semifinales en el clásico sobre el césped contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka: "Pero quería volver, lograr más y algún día ganar un Grand Slam".

Por lo tanto, llegar a la final de Wimbledon es una gran satisfacción para Anisimova. "Creo que he enviado un mensaje muy especial con esto", declaró la número 12 del mundo, quien considera su descanso de los torneos del interminable circuito del tenis como un punto de inflexión.

Cómo Anisimova superó el desgaste extremo

"Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis intereses fuera de la pista", declaró la tenista a la emisora BBC Radio 5. Simplemente necesitaba un tiempo para respirar y llevar una vida "normal".

Anisimova estudió presencialmente durante un semestre en la Universidad Nova Southeastern de Florida, se reunió con amigos y descubrió la pintura. La deportista originaria de New Jersey donó sus obras de arte a causas benéficas. Cuando regresó al circuito, a principios de la temporada 2024, ocupaba el puesto 442 del ranking y necesitaba tiempo para recuperar su alto nivel.

Batalla contra la favorita

Ahora, la potente jugadora parece lista para una tarea titánica contra Swiatek, quien también podría triunfar por primera vez en la histórica Cancha Central de Wimbledon. La polaca también es una atleta que aborda conscientemente el tema de la salud mental. Sin embargo, al igual que Anisimova, actualmente se siente enormemente cómoda en el sagrado césped. "Cuando juegas bien, es fácil disfrutarlo", dijo Swiatek, quien figura como favorita.

