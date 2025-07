Estudiantes del Bachilleres 6 denuncian a maestra por presunto acoso, amenazas y difamación

La comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres Plantel 6 Vicente Guerrero, ubicado en Iztapalapa, ha estallado en denuncias contra una maestra identificada como Fabiola “H“, quien presuntamente ha acosado, difamado y amenazado a varios alumnos. La acusación principal fue difundida a través de la cuenta de TikTok Radioma, donde se presentó un video con audios, mensajes y testimonios de estudiantes afectados.

De acuerdo con el video publicado en Radioma, la docente no sólo habría acosado a un alumno, cuyo nombre no se revela por seguridad, sino que también habría iniciado una campaña de intimidación en su contra, usando redes sociales para difamarlo y hasta compartiendo sus iniciales y domicilio.

“Eso fue nada, no inventes”

Entre las supuestas pruebas presentadas por Radioma, se escucha un audio donde se asegura pertenece a la maestra acusada, donde trata de minimizar lo dicho por un alumno: “Ay, pues tú niegas todo y ya. Tú diles que no y ya, que no es verdad. Ay, no manches, por un pin… pollito, no manches, mínimo hubiera sido un como el del video. Eso fue nada, no inventes, es como un besito de saludo, no inventes”.

Por otro lado, en una de las grabaciones, supuestamente atribuidas a personas ligadas a la maestra, se escuchan amenazas directas:

“Ya sabemos dónde vives y cómo te mueves… te presentas el viernes y si sigues inventando, te vamos a volar la…”, así como comentarios que intentan minimizar los hechos.

Los estudiantes denuncian que Fabiola H. incluso ha utilizado cuentas falsas o “bots” para atacar al alumno desde diversas plataformas, y en varios casos habría mandado a personas a intimidarlo físicamente.

Acusaciones previas y señalamientos adicionales

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de alumnos y exalumnos comenzaron a compartir comentarios en apoyo a la víctima y a confirmar que ellos también habían tenido experiencias negativas con la docente.

Uno de los aspectos más delicados señalados por la comunidad estudiantil es que Fabiola H. supuestamente ya cuenta con una orden de restricción, además de que circula la versión no confirmada de que se habría casado con un exalumno del Colegio de Bachilleres 7. También hay acusaciones de que compartió contenido íntimo en línea y que en el pasado fue sorprendida teniendo relaciones dentro del plantel, aunque esta última versión no ha sido corroborada oficialmente.

En uno de los videos de Radioma, se menciona que el perfil personal de la maestra podría contener rastreadores de ubicación, y alertan a otros a no interactuar con sus publicaciones, ya que ha expuesto datos sensibles de varios alumnos.

La serie de videos difundidos a través del canal mencionado, han sido replicado cientos de veces y ya acumula miles de reacciones, visibilizando una situación que, de comprobarse, podría tener consecuencias penales y administrativas graves.