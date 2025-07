Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza hasta el Grito de Independencia

Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán y quien secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada, ya no comparecerá el próximo 15 de julio, esto debido a que su audiencia se aplazó un par de meses y será hasta el 15 de septiembre, esto se difundió en un acuerdo de la Corte del Distrito Norte de Illinois.

Sharon Johnson Coleman, juez que lleva el caso del hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, fue quien informó sobre el cambio de fecha, esto ocurre un día antes de que Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, se declare culpable por delitos de narcotráfico como parte de un acuerdo con la Fiscalía para conseguir una reducción en su condena.

Al igual que en el caso de Ovidio Guzmán, se tiene contemplado que acepte su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

“El Mayo” Zambada acusó al hijo de “El Chapo” de secuestrarlo para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a autoridades de ese país y conseguir beneficios legales, el engaño fue que sirviera como mediador entre políticos de Sinaloa que tenían diferencias.

“Vi una gran cantidad de hombres armados, que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Cháidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, aseguró en una carta difundida por sus abogados.

Después, denunció, fue sometido por un grupo de hombres que le colocaron una capucha, lo esposaron y subieron a una camioneta, después en un viaje de unos 25 minutos lo bajaron en una zona donde estaba una pista de aterrizaje y lo subieron a una aeronave.

“El vuelo duró aproximadamente tres horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me arrestaron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad”.