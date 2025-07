“¡No! ¿Cuál sorry? No sorry”: Extranjero causa indignación tras orinar en el Bosque de Chapultepec

Un turista extranjero fue sorprendido orinando en el Bosque de Chapultepec, lo que generó indignación entre visitantes y usuarios en redes sociales.

El hombre alegó no tener cambio para pagar un baño público, mientras que una joven mexicana lo enfrentó. El hecho se ha viralizado en medio del debate sobre el comportamiento de algunos extranjeros en la capital.

“No van a venir a hacer lo que quieran”: joven mexicana lo enfrenta

El video de un extranjero orinando en el Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México, ha provocado indignación y debate en redes sociales.

El hecho fue grabado y difundido por la usuaria de TikTok @holasoyreich, quien enfrentó directamente al hombre tras sorprenderlo cometiendo la infracción.

En la grabación, la joven reclama con firmeza: “¡No! ¿Cuál sorry? No sorry”, luego de que el hombre, aparentemente de nacionalidad estadounidense, tratara de disculparse. Según su explicación, no tenía monedas para pagar el acceso a un baño público y sólo portaba tarjetas de crédito.

Durante la confrontación, la joven le recalcó: “No van a venir a nuestro país a hacer lo que les da la gana y creer que por ser extranjeros las leyes no se aplican”, mientras informa que ya había solicitado la presencia de policías para que se aplicara la sanción correspondiente.

El video muestra que el sujeto entendía perfectamente el español, pero optaba por responder en inglés: “Lo siento, me viste, me tengo que ir”. La situación se volvió aún más tensa cuando justificó su acción comparándola con otras ciudades: “En Estados Unidos no hay problema”, lo que provocó reacciones sarcásticas entre los presentes.

Redes encienden debate sobre gentrificación y civismo

El incidente ocurre en un contexto en el que la presencia creciente de extranjeros en colonias centrales de la Ciudad de México ha generado debate sobre la gentrificación, la subida de precios, y las diferencias culturales.

En redes sociales, el comportamiento del extranjero fue ampliamente criticado como una muestra de falta de respeto a los espacios públicos y a las normas cívicas mexicanas.

Por ahora, se desconoce si el hombre fue remitido al Ministerio Público o sancionado conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que establece multas o arresto por actos contra el orden público, como orinar en la vía pública.

Este caso se suma a una serie de episodios que reabren el debate sobre el respeto a las normas locales por parte de visitantes extranjeros y la necesidad de garantizar una convivencia armónica en espacios públicos.