Trump pide a seguidores cesar ataques por archivos Epstein

El mandatario estadounidense defendió a su fiscal general, quien es objeto de críticas de una incrédula base MAGA.El presidente Donald Trump urgió a sus bases el sábado (12.07.2025) a parar los ataques a su administración por los archivos relacionados con el fallecido ofensor sexual Jeffrey Epstein, un caso que se ha convertido en obsesión para teóricos conspiracionistas.

El Departamento de Justicia y el FBI concluyeron en un informe publicado la semana pasada que no había evidencia de que el exfinanciero, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores, mantuviera una "lista de clientes" o chantajeara a figuras poderosas.

También confirmaron que Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, lo que desarma una de las teorías que sostiene que fue asesinado. Además, anunciaron que no harían pública más información de la investigación.

Trump sale al paso de las críticas

La decisión fue recibida con incredulidad por parte de la extrema derecha estadounidense, cuyos miembros han apoyado a Trump por años, y lanzaron fuertes críticas contra la fiscal general, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel.

"¿Qué pasa con mis 'muchachos' y, en algunos casos, 'muchachas'? Todos van detrás de la fiscal general Pam Bondi, ¡que hace un trabajo fantástico!", dijo Trump en una publicación de su red Truth Social.

"Somos un solo equipo MAGA y no me gusta lo que está pasando. Tenemos una admnistración perfecta, la habladuría del mundo y 'gente egoísta' tratan de hacerle daño, todo sobre un tipo que nunca muere, Jeffrey Epstein", agregó el republicano, al usar la sigla de su movimiento "Make America Great Again" (Hagamos América Grande otra vez).

Seguidores incrédulos

Los simpatizantes más acérrimos del MAGA han quedado insatisfechos con los hallazgos, pues Trump, Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron antes del comienzo de esta Administración revelar "la verdad" sobre el caso.

Muchos fieles de MAGA sostienen que el llamado "Estado Profundo" ocultaba información sobre los asociados de élite de Epstein.

"Lo próximo que dirá el Departamento de Justicia es 'En realidad, Jeffrey Epstein ni siquiera existió'", tuiteó Alex Jones, fiel seguidor de Trump. "Esto es exageradamente enfermizo", continuó.

La influenciadora de extrema derecha Laura Loomer, una de las mayores figuras públicas del MAGA y más cercanas a Trump, dijo en X que "Trump debería despedir" a Bondi.

Loomer reiteró este sábado su exigencia de que renuncie Bondi, a quien llama "Scam Blondi" o "rubia estafadora", una petición que comparten figuras como Megyn Kelly.

"Como alguien que está bastante conectada con todas las facciones de la base MAGA, no puedo suavizar qué tanta buena voluntad le ha costado Pam 'Blondi' a la Administración Trump con su base esta semana. Es una lastra enorme para el presidente Trump", escribió en X.

Magnate culpa a los demócratas

Pero el sábado, Trump sugirió que los llamados "archivos Epstein" eran un engaño del Partido Demócrata, sin especificar qué provecho podrían sacar de este tema.

"No desperdiciemos tiempo y energía en Jeffrey Epstein, alguien que no le importa a nadie", añadió.

El presidente pidió a Patel y Bondi que se concentren en lo que Trump llama "la elección manipulada y robada de 2020", en la que perdió contra Joe Biden.

"Las teorías de conspiración simplemente no son ciertas", dijo Patel el sábado, horas antes de la publicación de Trump en su red.

Trump, que aparece en un video de hace varios años en una fiesta junto a Epstein, ha negado que él fuera nombrado en los archivos del caso o que tuviera conexión alguna con el financiero.

En campaña, Trump dijo que no iba a tener "ningún problema" en hacer públicos los archivos relacionados.

jc (afp, efe, reuters)