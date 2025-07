CJNG extorsiona a albergue de animales: exige 50 mil pesos y amenaza con hacerles daño

El Albergue Pergatuzoo, una asociación civil que cuida a cerca de tres mil animales rescatados -entre perros, gatos, aves y caballos-, denunció ser víctima de extorsión por parte de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes exigen una cuota mensual de 50 mil pesos y han amenazado con dañar a los animales y atentar contra el personal si no se cumple el pago.

Ana Vargas, fundadora del refugio, hizo pública la situación a través de varios videos difundidos en las cuentas oficiales del albergue en Facebook y X.

¿Qué está pasando en el Albergue Pergatuzoo?

En sus declaraciones, la activista también denunció acoso por parte de presuntos elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX), quienes los vigilan constantemente sin justificación, luego de que -según relata- les confiscaran alimentos para los animales sin ninguna orden oficial.

De acuerdo con información de Milenio y ADN40, las extorsiones comenzaron cuando un hombre cobró 50 pesos por permitirles estacionarse cerca del refugio.

CJNG extorisona y amenaza a animales y personal del Albergue Pergatuzoo

Poco después, el mismo sujeto exigió 25 mil pesos, asegurando que formaba parte del CJNG. Días más tarde, un grupo a bordo de una camioneta negra apareció y exigió 50 mil pesos mensuales, bajo amenaza de hacer daño a los animales y a los trabajadores si no cumplían.

“Ya casi no dormimos, tenemos que salir en compañía”, dijo Vargas visiblemente afectada en uno de los videos, donde también muestra cómo una patrulla permanece fuera de sus instalaciones por horas, mientras los oficiales la graban a ella y a su familia sin motivo aparente.

Albergue Pergatuzoo denuncia acoso de la policía y robo de alimeto para animales

“Estoy siendo acosada por la policía, presionada por autoridades de la Ciudad de México por el caso de Jalisco. No voy a pagarles un peso, son 50 mil pesos, no les puedo pagar”, aseguró. También confirmó que tienen evidencia del robo de alimentos y croquetas, y advirtió que si las autoridades no actúan, recurrirá a movilizaciones públicas.

La fundadora explicó que la situación ha obligado a cambiar sus rutinas por seguridad, y teme dejar sola a su familia: “No sé qué vaya a pasar, no sé si mañana pueda hacer otro video. Pero si no lo hago, esta es mi señal”.