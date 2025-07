Tráfico en CDMX el 14 de julio: estas son las zonas con marchas y desvíos del lunes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este lunes 14 de julio, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este lunes 14 de julio?

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE)

Exigen una audiencia con la Presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad

Hora: 07:30

Lugar: Comisión Federal de Electricidad (CFE/Edificio Rojo, Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc)

Destino: Palacio Nacional

UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES (UPVA) 28 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Exigen vivienda para los comerciantes de la vía pública, como se establece en el “Acuerdo 11/98” que hace referencia al Sistema de Comerció en la Vía Pública (SISCOVIP); así como respeto a sus áreas en las que ejercen el comercio

Hora: 10:00

Lugar: Parque de la Ciudadela (José María Morelos y Balderas s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) Destino: Zócalo de la Ciudad de México

FRENTE AMPLIO DE FAMILIAS BUSCADORAS DE JUSTICIA VERDAD Y MEMORIA EN CDMX “LUCIÉRGANAS”

Abordarán transporte para trasladarse e iniciar una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones de la zona del Ajusco, Alcaldía Tlalpan

Hora: 06:30

Lugar: Estación “Chabacano”, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Calz. San Antonio Abad s/n., Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

Exigen el cese de los actos de discriminación y autoritarismo por parte de los directivos; así como un alto a la violación de sus derechos laborales

Hora: 07:30

Lugar: Oficinas Centrales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Alc. Coyoacán

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”

Se convocan en apoyo a la audiencia penal de revisión de la medida cautelar del presunto responsable de abuso hacia un menor

Hora: 11:30

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA DE LA ALCALDIÁ VENUSTIANO CARRANZA

Exigen un alto a los actos de extorsión hacia los comerciantes en la vía pública por parte de funcionarios de la Alcaldía de Venustiano Carranza

Hora: Durante el día

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

SECCIONES IX, X, XI Y LX DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)

Exigen la abrogación de la ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa, homologación de prestaciones y bonos, basificación, respeto a las propuestas sindicales, bonos para jubilados, becas, no a la criminalización y judicialización de la labor docente, alto al acoso laboral, autoritarismo y falsas acusaciones

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Educación Pública (SEP) Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez

COLECTIVO GÉNESIS

Solicitan sean atendidas sus carpetas de investigación

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “XOCHINAHUAC”

Inconformes por la instalación de una malla perimetral colocada por algunos residentes y personal de Concertación Política

Hora: 14:00

Lugar: Oficinas de la Subsecretaría de Unidades Habitacionales Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

VECINOS DE LA COLONIA TLATELOLCO

En contra de la construcción de un albergue para migrantes

Hora: 17:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

A TENOCHTITLÁN 700 AÑOS “THE WARRIORS

Rodada ciclista

Hora: 20:00

Lugar: Periférico y Av. Tláhuac, Col. Año de Juárez

Destino: Al Zócalo de la Ciudad de México

EL CUARTEL GENERAL DE ZAPATA ASOCIACIÓN CIVIL

Solicitan la intervención del Gobierno Federal para la construcción de una Universidad en el Municipio de Tuautla, Estado de México

Lugar: Plaza Seminario Seminario y Moneda s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

RESISTIRÉ SOCIAL “NUEVO AMANECER”

Solicitan la intervención de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se les paguen sus servicios por 40 años cotizados al ISSSTE

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

HABITANTE DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, ESTADO DE MICHOACÁN

Por las amenazas a su persona y a su familia

Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

MILITANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) DE LOS ESTADOS DE GUERRERO, MICHOACÁN, TABASCO Y TAMAULIPAS

En contra de la imposición de candidatos y la renuncia del Presidente del CEN de MORENA

Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ CDMX Y COMUNIDAD DE INDÍGENAS UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ)

En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez

FRENTE ORIENTE

Exigen la libertad del dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero

Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211 – 213, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Alternativas viales en CDMX hoy lunes 14 de julio

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Cierre de carriles en Sierra Madre entre Montes Escandinavos y Monte Altái, col. Lomas de Chapultepec.

Paseo de la Reforma.

Cierre de carriles en Av. 503 desde Av. 508 hasta Quinta Cerrada Av. 503 al Norte.

Av. Gran Canal del Desagüe.

Cierre de carriles en calle Goma desde Vainilla hacia calle Avena, alcaldía Iztacalco.

Chicle.

Reducción de carriles en Av. Andrés Molina Enríquez desde Av. Presidente Plutarco Elías Calles hacia Manuel José Othón.

Av. Amacuzac.

Cierre de carriles en Calz. de Guadalupe desde calle Cuauhtémoc hacia Fray Juan de Zumárraga.

Calle 5 de Febrero.

Cierre de carriles en Av. del Rosal desde Rosa Venus hacia Rosa Verde.

Calle Tiziano.

Cierre de carriles en Cumbres de Maltrata desde La Quemada hacia calle Mitla con dirección al Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Cierre de carriles en Av. Jardín desde Av. Encarnación Ortiz hacia Calle 5 con dirección al Norte.

Calz. Vallejo.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.

Carlos Dolci.

Cierre de carriles en calle Laurel entre Cda. Niños Héroes y Enseñanza, col. San Pedro Mártir.

Calle Violeta.

Cierre de carriles en Av. 609 entre Av. 604 y 2a. Cda. 609, col. San Juan de Aragón III Sección.

Av. 611.

Cierre de carriles en San Isauro entre San Raúl y San Gonzalo, col. Pedregal de Santa Úrsula.

San Ricardo.

Cierre de carriles en calle Zapotecas entre Rey Nezahualcóyotl y Reyna Ixtlixóchitl, col. Ajusco.

Av. Aztecas.

Cierre de carriles en José María Roa Bárcenas desde calle 5 de Febrero hacia Calz. San Antonio Abad.