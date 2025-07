Constitucional alemán rechaza recurso contra ataques de EE. UU. con drones desde base en Ramstein

El Tribunal Constitucional alemán rechazó un recurso de inconstitucionalidad de dos ciudadanos yemeníes contra los ataques de EE. UU. con drones desde su base militar en Ramstein.Alemania no viola el derecho internacional si no lleva a cabo un mayor control o no impide las misiones de drones estadounidenses operadas a través de la base militar de Ramstein, en el oeste del país, según la decisión anunciada por el Tribunal Constitucional, que rechaza así un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por dos ciudadanos yemeníes.

El recurso de inconstitucionalidad se refiere a la cuestión de si Alemania incumplió algún deber existente de proteger a los demandantes, que perdieron a dos miembros de su familia en un ataque estadounidense en 2012, en relación con el despliegue de drones armados por parte de Estados Unidos en Yemen utilizando instalaciones técnicas de la base aérea estadounidense de Ramstein.

La sentencia establece que Alemania tiene el mandato de garantizar que los derechos humanos fundamentales y las normas básicas del derecho internacional humanitario también estén protegidos en casos en los que estén implicados países extranjeros.

En este caso concreto, sin embargo, no se cumplen los dos requisitos que darían lugar a un deber específico de protección de los derechos fundamentales -la existencia de una relación suficiente con la autoridad estatal de Alemania que fundamente la necesaria correlación de responsabilidad y la existencia de un grave riesgo de violación sistemática del derecho internacional aplicable-, declaró el tribunal en su argumentación.

Una demanda de 2014, con éxito parcial

En su demanda interpuesta en 2014 ante el Tribunal Administrativo, los denunciantes solicitaron esencialmente que se ordenara a Alemania adoptar las medidas adecuadas para impedir el uso de la base aérea de Ramstein, en particular de la estación de retransmisión por satélite, por parte de Estados Unidos para misiones de drones armados en Yemen.

El Tribunal Administrativo desestimó la denuncia, pero en respuesta al recurso de apelación, la instancia superior determinó, en un éxito parcial para los demandantes, que Alemania debía adoptar las medidas adecuadas para garantizar el respeto por parte de Estados Unidos del derecho internacional en las misiones de ese país con drones armados, en concreto, cuando implican el uso de la base de Ramstein.

rml (efe, dpa, reuters)