Refugiados en Creta: el gobierno griego habla de “invasión”

Grecia quiere disuadir con medidas duras a migrantes y refugiados que llegan desde Libia. La nueva ruta por el Mediterráneo afecta sobre todo a Creta. Pero no se trata de una crisis como la de hace diez años.La retórica es belicosa. Thanos Plevris, el recién nombrado ministro de Migración de Grecia, habla de una "invasión”. Varios diputados del partido gobernante Nueva Democracia (ND) se refieren a una "guerra híbrida” o una "situación de emergencia”. Gran parte de los medios escribe que Creta está siendo literalmente "inundada” por "inmigrantes ilegales”. Y el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, promete que Grecia no permitirá la apertura de una nueva vía de entrada ilegal al país ni a Europa.

"Como en la región de Evros en 2020, haremos todo lo necesario para detenerlos", escribió el jefe de Gobierno en su publicación semanal de Facebook el domingo (13.07.2025). Pero, ¿están realmente Grecia —y Europa con ella— ante una nueva crisis de refugiados como la de 2015? Todos los datos indican lo contrario.

Cien veces menos que en 2015

En la primera mitad de 2025, según la Guardia Costera, llegaron 7.336 refugiados a la isla mediterránea de Creta y a la pequeña isla vecina de Gavdos. En julio llegaron casi 2.000 más. Esto representa un aumento de casi el 350% respecto a 2024, pero no es una cifra que justifique hablar de "invasión”.

Además, para una gran isla como Creta, no sería teóricamente un problema gestionar 9.000 o 10.000 personas refugiadas. A modo de comparación: en 2015 llegaron más de un millón de personas a islas mucho más pequeñas como Lesbos y Kos, es decir, cien veces más. Pero el ambiente político y social en 2025 es diferente, tanto en Europa como en Grecia.

Los habitantes de Creta, que en 2024 recibieron casi cuatro millones de turistas, se oponen con firmeza a la creación de un campo para los recién llegados. El pasado fin de semana incluso hubo manifestaciones en su contra. Por ahora, los nuevos refugiados están siendo trasladados a Malakasa, cerca de Atenas, o al norte de Grecia.

¿Menús de lujo para solicitantes de asilo?

Al mismo tiempo, el ministro griego de Migración habla únicamente de "inmigrantes ilegales” que deberían estar en prisión, y amenaza a los refugiados con raciones de comida reducidas. Plevris asegura que quienes viven en campos cerrados comen demasiado bien y reitera que su ministerio "no es un hotel”.

El hecho es que en Grecia solo los solicitantes de asilo reciben alimentos. Los refugiados reconocidos y también aquellos cuya solicitud fue rechazada, pero que no pueden abandonar el país, no tienen derecho a alimentación.

Desde el 1 de octubre de 2021, las personas solicitantes de asilo alojadas en campos griegos reciben comida proporcionada por empresas privadas de catering, a un coste de 6,88 euros por persona y día. La afirmación de Plevris de que se les sirven menús de hotel es, como mínimo, una exageración.

El ministro, con un pasado de extrema derecha, se presenta como un firme opositor a la inmigración ilegal. Para él, casi todos los recién llegados son ilegales. Les acusa de querer disfrutar de una buena vida en el paraíso griego, financiada por el contribuyente. Pero el hecho es que el 75% del coste de la alimentación está cubierto por la UE. Y también es un hecho que la mayoría de los refugiados y migrantes no sueñan con quedarse en Grecia, sino que desean continuar hacia Europa Occidental o del Norte.

¿De dónde vienen los nuevos refugiados?

En realidad, el Gobierno sabe bien que ni las amenazas de prisión ni las dos fragatas que Mitsotakis envió recientemente a patrullar frente a la costa libia resolverán el problema. Actualmente, el destruido Estado libio es el lugar donde se concentran quienes huyen de las guerras africanas, el hambre y la falta de futuro, a la espera de una oportunidad para cruzar hacia Europa. Solo la guerra en Sudán ha provocado el desplazamiento de 14 millones de personas, que han huido hacia Chad, Egipto, Etiopía y también Libia.

La única solución realista para el problema de Grecia —y de Europa— sería un acuerdo con Libia, es decir, con sus dos gobiernos: el internacionalmente reconocido en Trípoli y el otro en Bengasi, siguiendo el modelo del acuerdo UE-Turquía de 2016.

