Tiktoker denuncia red de estafas en autolavados de Puebla: cobran hasta 9 mil pesos

Una usuaria en TikTok identificada como Milo (@milogaiada) realizó una denuncia sobre un lavado de autos en la zona residencial de Angelópolis, Puebla, donde los trabajadores le ofrecieron un servicio más completo y le insistieron en pagar hasta 9 mil pesos.

El caso que narró en un video se difundió masivamente en las redes sociales, y no sólo provocó indignación por parte de los usuarios, sino que también muchas mujeres presentaran el mismo tipo de denuncia.

Estafas en lavados de autos en Puebla

Ante la preocupación por la estafa y para prevenir que más mujeres caigan en la misma trampa, la usuaria narró su visita a un autolavado en el estacionamiento del centro comercial Angelópolis, Puebla.

“Me intentaron vender un p... lavado de 9 mil pesos. Obviamente yo le dije que no, le dije no, mira es que la neta no tengo varo para pagarlo. Solamente quiero el lavado más barato que tengas (...) deja de demostrarme esto porque no me interesa”, aclaró con firmeza la usuaria.

Después de dejar su coche con el servicio más económico, y al intentar pagar con un billete de 200 pesos, el trabajador demandó 9 mil pesos. La usuaria manifestó su queja al momento por el elevado costo, lo que generó que el trabajador empezara a negociar el precio.

“Bueno, te lo dejo, no me acuerdo en cuanto, en siete, le dije no, no es que me lo dejes es que yo no te voy a pagar más. El punto es que como sentí de que me estaban acorralando todos los lavacoches, de la nada llegaron así de que cinco lavacoches”, detalló.

Al final, pagó mil 900 pesos tras el servicio. Sin embargo, su queja no pasó desapercibida en las redes sociales y recibió más de 30 reportes de usuarios que sufrieron estafas en lavados de auto en Puebla.