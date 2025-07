UE: acuerdo con Israel "no será suficiente" si no mejora la ayuda en Gaza

La situación en Gaza es "catastrófica" y hasta que la UE no vea "que mejora no será suficiente" el acuerdo alcanzado con Israel para la llegada de ayuda humanitaria a la franja, dice la jefa de la diplomacia del bloque."La situación sobre el terreno en Gaza es realmente mala, catastrófica y hasta que no veamos que mejora no será suficiente", afirmó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) en el que se tratará la implementación del acuerdo entre la UE e Israel sobre ayuda humanitaria.

La ex primera ministra estonia reiteró que la UE e Israel alcanzaron la semana pasada un acuerdo "para mejorar la situación sobre el terreno, pero no se trata del papel, sino de su implementación", incidió.

"Señales positivas"

"Vemos señales positivas en la apertura de los cruces fronterizos. Vemos señales positivas en la reconstrucción de las líneas eléctricas, el suministro de agua y la llegada de más camiones con ayuda humanitaria. Pero, por supuesto, necesitamos ver más para ver una mejora real para la población sobre el terreno", insistió.

Respecto a la posible adopción de sanciones contra Israel a raíz del informe que ella misma ha presentado a los Estados miembros, Kallas afirmó: "No puedo predecir cómo será el debate entre ministros, pero la última vez el objetivo era mejorar la situación de la población de Gaza".

Para la UE, "lo principal ahora mismo, debido a la catastrófica situación, es mejorar la situación sobre el terreno. Nos hemos centrado mucho en eso, en tener un entendimiento concreto con los israelíes, y también vemos señales positivas del cumplimiento de ese entendimiento. Pero necesitamos ver más", recalcó Kallas.

Opciones

"He presentado el documento de opciones a los Estados miembros, y les corresponde a ellos decidir qué quieren hacer", indicó.

Los ministros de los Veintisiete tienen previsto abordar junto a Kallas el acuerdo con Israel para que el país incremente la entrada de ayuda en la Franja, esencialmente abriendo más pasos fronterizos para que puedan ingresar más camiones cargados de alimentos y material.

Los Gobiernos ven particularmente importante poder verificar que la ONU participa en la distribución de la ayuda en lugar de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, organización estadounidense creada con el respaldo de Israel que realiza esa tarea desde mayo, así como la cuestión de las sanciones contra quienes hacen peligrar la solución de dos Estados, en referencia principalmente a colonos israelíes violentos y Hamás, considerada una organización terrorista por la UE, según explicaron fuentes diplomáticas.

rml (efe, dpa)