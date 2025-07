Un museo conocido por sus exposiciones de dinosaurios encuentra el fósil de uno en su propio estacionamiento

El fósil descubierto durante excavaciones del estacionamiento del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver se trataría de la vértebra de un dinosaurio herbívoro que vivió hace 67,5 millones de años.El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver (Colorado, Estados Unidos), conocido por sus exposiciones de dinosaurios, ha descubierto un nuevo fósil más cerca de lo que alguien podría imaginarse: bajo su propio estacionamiento, informó la institución en un comunicado.

El popular museo, al que llegan entusiastas de los dinosaurios de todas las edades, había ordenado la perforación de su estacionamiento a unos 230 metros de profundidad para estudiar la posibilidad de obtener calefacción con energía geotérmica.

Bajas probabilidades de hallar un fósil allí

Si bien el hallazgo del fósil de dinosaurio de cinco centímetros podría no ser visualmente espectacular, los responsables del museo han expresado que las probabilidades de encontrar un ejemplar de este tipo eran muy bajas.

"Es básicamente como ganar la lotería y que te caiga un rayo el mismo día. Es como ganar la fábrica de Willy Wonka. Es increíble, es superraro", afirma James Hagadorn, conservador de geología del museo.

Características del dinosaurio encontrado

Los especialistas creen que se trata de la vértebra de un pequeño dinosaurio herbívoro, que habría vivido a finales del periodo Cretácico, hace unos 67,5 millones de años. También se encontró vegetación fosilizada en la perforación, cerca del hueso.

Según Patrick O'Connor, conservador de paleontología de vertebrados del museo, "este animal vivía probablemente en un entorno pantanoso con mucha vegetación en aquella época". El reciente hallazgo del fósil es el más profundo y antiguo de Denver.

Diferentes reacciones al descubrimiento

El hallazgo del fósil despertó diferentes reacciones. Thomas Williamson, conservador de paleontología del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, en Albuquerque, afirma: "Supongo que es una sorpresa. Científicamente, no es tan emocionante".

James Clark, profesor de biología en la Universidad George Washington, dijo en declaraciones recogidas por The New York Times que "el hallazgo en sí no es científicamente significativo. Una sola vértebra muy fragmentaria no ayuda mucho a averiguar de qué dinosaurio es, pero el factor sorpresa es bastante alto".

"Los fósiles de dinosaurios no son comunes en las rocas, por lo que las posibilidades de dar con uno son bajas", agrega.

Erin LaCount, directora de programas educativos del yacimiento de Dinosaur Ridge, calificó el descubrimiento como “absolutamente legítimo y muy fresco”. Tras revisar los detalles, la experta dijo que probablemente se trataba de un dinosaurio pico de pato o de un tescelosaurio.

No se seguirá buscando más partes del dinosaurio

Ahora, el fósil está ahora expuesto en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, pero no hay planes para buscar más partes del ejemplar en el estacionamiento.

"Me encantaría hacer un agujero de 233 metros en el estacionamiento para excavar el resto de ese dinosaurio. Pero no creo que eso funcione, porque realmente necesitamos el estacionamiento", dijo Hagadorn.

JU (ap, The New York Times)