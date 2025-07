¿Y la oposición? El dilema de la alianza que aún no nace

Mientras PRI y PAN pierden fuerza, algunos liderazgos locales migran a Movimiento Ciudadano. ¿Es una señal de reconfiguración opositora o solo un reacomodo más? México necesita una alternativa real, no una reedición fallida.

Conforme se acercan las elecciones intermedias de 2027 —y aún más, la presidencial de 2030— se multiplica una pregunta que incomoda a muchos, pero preocupa a más: ¿dónde está la oposición?

No es una inquietud menor. Millones de mexicanos no se sienten representados por el oficialismo, pero tampoco encuentran una opción viable en el panorama opositor. Y lo que antes fue el “bloque opositor” hoy parece un castillo de naipes a medio derrumbe. El viejo modelo de alianzas PAN-PRI-PRD no solo se desgastó: se agotó.

No hace falta ser politólogo para entenderlo. La narrativa del “mal menor” ya no convence, los pactos de cúpula generan más rechazo que adhesión, y muchos líderes opositores siguen atados a lógicas del siglo pasado.

Guadalupe: un síntoma de lo que podría venir

En este contexto, casos como el del municipio de Guadalupe, Nuevo León, empiezan a llamar la atención. Ahí, regidores del PRI, PAN y Partido Verde se han integrado a las filas de Movimiento Ciudadano. Algunos lo ven como un reacomodo oportunista. Otros, como una señal de reorganización más profunda.

No es solo un brinco de siglas. Es la constatación de que las estructuras tradicionales ya no dan respuestas ni espacio a liderazgos locales con ambición política y vocación pública. Si en un municipio clave del norte del país ocurre este viraje, ¿por qué no imaginar su réplica en otros rincones del país?

La clave no está en sumar nombres por cálculo electoral, sino en construir algo nuevo con propósito y rumbo.

¿MC-PAN 2027? Una alianza que aún no se atreve

¿Podría consolidarse una alianza Movimiento Ciudadano–Acción Nacional en los próximos años? La posibilidad existe, pero no será automática. Tendría que ser algo muy distinto al frágil “Va por México”. Ni MC ni el PAN pueden darse el lujo de repetir la fórmula de las coaliciones de papel.

La oportunidad —si es que la buscan— está en construir causas comunes, liderazgos territoriales sólidos y una visión de país que no dependa de etiquetas, sino de propuestas.

Una oposición sin narrativa no es alternativa. Y una alianza sin alma es apenas un trámite electoral condenado al fracaso.

Lo que está en juego no es la elección, es la posibilidad de elegir

No hay democracia sana sin oposición fuerte. Y hoy más que nunca, México necesita una oposición que esté a la altura de su ciudadanía, no de sus nostalgias partidistas. Las elecciones no se ganan solo con candidatos, sino con proyectos que entusiasmen, conecten y propongan.

Lo que está en juego no es 2027. Es el derecho de los mexicanos a tener opciones reales. No solo para votar, sino para creer.