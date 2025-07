“30 mil pesos vale su vida”: Mujer muere fuera de Hospital Tlalpan por no cubrir depósito a tiempo

Familiares fueron escoltados a la salida mientras Gina agonizaba sin recibir auxilio; el hospital aún no da su versión oficial.

El periodista Carlos Jiménez publicó, a través de su cuenta personal de X, el caso de una mujer que falleció en la puerta del Hospital Tlalpan, ubicado en la colonia Villa Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México.

El inesperado deceso ocurrió durante la madrugada de este miércoles 16 de julio, y el hecho causó gran indignación debido que la mujer no fue atendida porque su familia necesitaba depositar primero 30 mil pesos para acceder al servicio. El periodista difundió el video de la mujer en silla de ruedas y fuera del hospital.

Mujer no fue atendida por hospital privado

En la grabación se observa a la mujer en una silla de ruedas y en la entrada del hospital, junto con dos hombres que registran la evidencia. Como ellos mismos mencionan, no fue atendida e, incluso, ya mostraba un color morado en sus pies tras el reciente fallecimiento.

“Le niegan atención médica... y se muere en la puerta del Hospital. Ahí quedó sin vida la señora Gina Reyes. Su familia la llevó al Hospital Tlalpan en la alcaldía Tlalpan pero no la atendieron porque tardaron en depositar 30 mil pesos. Familia pide ayuda al Gobierno de la Ciudad de México”, escribió el periodista en X.

Publicación del periodista Carlos Jiménez sobre la noticia

Según el medio SDPnoticias, la familia de la mujer no pudo acceder al servicio de urgencias debido a que su tarjeta de crédito no contaba con el saldo necesario. Posteriormente los escoltaron a la salida. Hasta el momento, el Hospital no ha emitido un comunicado oficial para clarar las situación.

La Fiscalía capitalina podría iniciar una carpeta de investigación por posible homicidio culposo, al considerar si hubo negligencia médica por omisión de auxilio.

En paralelo, la Profeco puede intervenir para determinar si el hospital incurrió en prácticas abusivas al exigir un pago previo de 30 mil pesos antes de brindar atención médica urgente.