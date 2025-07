Animalistas quitan al toro del logo de la estación del Metrobús Ciudad de los Deportes

Como una forma de protesta pacífica en contra del maltrato animal, activistas animalistas y la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, intervinieron en la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús, en la que removieron al toro del logo de dicha estación, para poner un estadio.

Durante la intervención se colocaron pictogramas distintos a los actualmente existentes con el propósito de que se deje de promover la violencia animal en el transporte público de la capital del país.

El actual símbolo de la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús es un toro herido por dos banderillas con puntas metálicas afiladas. La propuesta de la legisladora es cambiar este pictograma por otro que represente la identidad de la zona pero sin promover el maltrato animal.

“La violencia no puede ser símbolo de nuestra ciudad. Hacemos un llamado a las autoridades para que cambien el ícono actual de la estación Ciudad de los Deportes por otro que no promueva el maltrato animal. No podemos normalizar la violencia en un espacio público donde diariamente transitan miles de personas”.

— Patricia Urriza