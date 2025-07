Desenmascaran cuenta pro 4T, mientras apoyaba acciones de Morena hombre utilizaba fotos de modelo colombiana

El usuario Don Peso 𝕏 (@DonDevaluacion) reveló que la cuenta @Cherry_Bomb_bom, conocida por apoyar a la Cuarta Transformación (4T) y publicar contenido a favor de Morena, utilizaba fotografías robadas de una modelo colombiana.

En sus publicaciones, la cuenta se describe como:

“Modelo 100% Mexicana, orgullosa de mis raíces ! odiada por la fachiza pero amada por los chairos. #LosAMLO #NidoRojo”.

En ese sentido, Don Peso escribió en X: “Una vez más les cumpliremos, amigos. Después, una recapitulación de cómo @Cherry_Bomb_bom pasó de amenazarme con la ley a hacerse la víctima pidiendo apoyo de sus chaqueteros, a desaparecer. Un agradecimiento a Elena que valientemente nos ayudó a desenmascarar al puerco”.

El caso tomó fuerza cuando la propia modelo afectada, conocida en Instagram como @nenasam03, envió un video confirmando que no es ella quien administra la cuenta pro 4T y que sus imágenes fueron utilizadas sin su autorización.

Don Peso añadió: “Bueno, mi gente. Lo prometido es deuda. Les presento el video tomado de la pantalla de un celular, para que no piensen que son ediciones de pantalla o algo similar. La verdadera mujer dueña de las fotos que @Cherry_Bomb_bom publica viene para Twitter a desmentir a este pen...”.

De igual forma, identificó al presunto administrador de la cuenta como Manuel Ibarra, ‘tuitero’ de nacionalidad mexicana.

No obstante, el propio Ibarra también salió a deslindarse de la cuenta de Cherry Bomb y publicó en su cuenta: “Ando actualmente de vacaciones, pero hago responsable a la troll fascista @AnaPrad98, a la cuenta bot “morenista” @Cherry_Bomb_bom y a quien resulte responsable de la ola de amenazas recibidas en los últimos días. A mi no me metan en sus peleas de orcos de cañería. RT".

Acusaciones de acoso y denuncia legal en curso

En respuesta, desde el perfil de @Cherry_Bomb_bom se afirmó que iniciará acciones legales, alegando ser víctima de hostigamiento y exposición de información personal.

“Por favor ayudame a denunciar está cuenta. Sigue publicando fotos mías sin mi autorización. Las robó de mi instagram. Gracias”, escribió en X refiriéndose a Don Peso.

“La cuenta @DonDevaluacion ha difundido y continúa difundiendo, sin mi consentimiento, mi cuenta privada de Instagram, y ahora está acosando a personas de mi entorno, incluyendo a fotógrafos y conocidos. Esto ya rebasó los límites. No es debate: es acoso selectivo, sostenido y malicioso”, agregó.

La supuesta usuaria aseguró que su denuncia legal está en curso:

“Difundir mi cuenta privada de Instagram sin mi consentimiento constituye violencia digital, penada por la Ley Olimpia, artículos 211 bis 1 al 5 del Código Penal de Jalisco”, advirtió.

“No importa si usas una cuenta anónima, una foto falsa o un nombre inventado. Las IP se rastrean. Las capturas se archivan. Las consecuencias llegan”, concluyó.