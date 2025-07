Famosa maestra de twerk fallece al ser impactada por la hélice de una embarcación

Julina de Lannoy, famosa por su experiencia como instructora de twerk y originaria de Aruba, estaba disfrutando de sus vacaciones junto a seis amigos en Italia. El sábado pasado, decidieron rentar una lancha para explorar el encantador Lago Como, situado al norte del país.

[ - Lee también: Muere custodio de la muñeca Annabelle en plena gira paranormal: misterio rodea su fallecimientoOpens in new window ]

Mientras realizaban el recorrido, una segunda embarcación, manejada por un residente de la zona de 44 años, chocó de frente contra la lancha en la que se desplazaban. A raíz del impacto, Julina cayó al agua y fue golpeada por la hélice del otro bote.

Sufrió una herida mortal en la pierna

La chica tuvo una seria lesión en la pierna provocada por las aspas de una hélice. Aunque fue rescatada con vida y llevada de inmediato a un hospital cercano, los doctores no pudieron salvarla debido a la severidad de la herida.

Investigación abierta por posible error de maniobra

Las autoridades en Italia confiscaron los dos barcos e iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente. Se está examinando si el operador del segundo barco, quien también resultó hospitalizado y está siendo monitoreado, cometió un error al maniobrar. A este individuo se le practicó una prueba de alcoholemia.

Los amigos de Julina afirmaron que su embarcación se movía a una velocidad reducida en el momento del accidente.

¿Quién era Julina de Lannoy?

Julina, de 33 años, fue la fundadora de Caribbean Twerk Brussels, una iniciativa que lanzó en 2022 con el objetivo de impartir clases de este estilo de danza urbana tanto en Bélgica como en Ámsterdam. Inició su trayectoria como instructora en Luxemburgo en 2020.

Aparte de su entusiasmo por el baile, tenía un empleo en un gran almacén en Bruselas y había participado en Aruba con la International Order of the Rainbow for Girls, una agrupación juvenil centrada en liderazgo para mujeres.