“Cuando te mueras me voy a burlar, te quedan pocas horas”, así amenazó peruana a guardia

Elizabeth Patricia, mujer peruana nacionalizada mexicana, quien fue expuesta por golpear y escupir a una guardia de seguridad, fue de nuevo evidenciada, ahora por amenazar de muerte a la misma persona por medio de una llamada telefónica.

“Cuando te mueras, wey, me voy a burlar de ti, hija de tu puta madre, te quedan horas. Tu puta madre que te parió, mal parida, hija de tu puta madre te voy a patear, wey, con los huevos”, fueron los insultos que lanzó en contra de la encargada de la vigilancia del edificio localizado en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

Esta agresión que recientemente se reveló, se suma a la que se dio a conocer un día antes cuando escupe y lanza comentarios discriminatorios en su contra, aunque los hechos ocurrieron el 28 de mayo y acumula por lo menos tres denuncias por amenazas y agresiones; sin embargo, no ha sido sancionada.

“Cuando baja de su departamento es que se sube al mostrador, empieza a insultar, retarme a pegarle, ella lo que quería es que le pegara, cosa que no iba a hacer porque es mi zona de trabajo y no soy así, me empezó a escupir, como no pudo provocarme comenzó a aventar cosas”, narró la guardia a N+.

También se dio a conocer que la mujer peruana no solo arremetió contra la trabajadora, sino que también ha tenido discusiones con trabajadores del servicio público de limpia y repartidores de varias aplicaciones.

En un video más amplió de la agresión del 28 de mayo, Elizabeth Patricia también se confronta con otras personas, quienes no tenían que ver con el conflicto y que solo estaban en proceso de mudanza, pero que también fueron blanco de los insultos.

Además les dice que es millonaria a inversionista y que en ese edificio es dueña de varios departamentos, además de que los vecinos y vigilancia están en su contra.