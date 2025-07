Muere custodio de la muñeca Annabelle en plena gira paranormal: misterio rodea su fallecimiento

El misterio volvió a rodear a la muñeca más temida del mundo. Dan Rivera, investigador paranormal y custodio oficial de Annabelle —el objeto “poseído” más famoso del legado de los Warren—, murió de forma repentina el pasado domingo 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en una gira que mostraba al público la auténtica muñeca vinculada a fenómenos demoníacos.

De acuerdo con medios estadounidenses como People, The Sun y The Daily Beast, Rivera fue hallado sin vida en su habitación de hotel tras realizar tres presentaciones consecutivas con entradas agotadas. Paramédicos acudieron para intentar reanimarlo, pero fue declarado muerto en el lugar.

Annabelle estaba con él a la hora de su muerte

El evento formaba parte del tour “Devils on the Run”, una serie de exposiciones en ciudades clave del este de Estados Unidos donde se presentaba la verdadera Annabelle —una muñeca de trapo Raggedy Ann que ha sido catalogada como uno de los objetos más peligrosos del ocultismo moderno.

Durante esta gira, Dan Rivera no solo explicaba la historia de la muñeca, sino que también era responsable de su resguardo. Rivera había sido designado custodio oficial por la New England Society for Psychic Research (NESPR), fundada por Ed y Lorraine Warren, pioneros en investigaciones paranormales. Tras la muerte de Lorraine en 2019, Rivera asumió el rol de portavoz y protector de Annabelle.

El hecho de que la muñeca se encontrara con él al momento de su muerte no ha pasado desapercibido para los seguidores del mundo esotérico. Muchos internautas ya comienzan a especular si la “maldición de Annabelle” sigue activa.

Dan Rivera junto a la muñeca Annabelle (@AlertaNews24)

El hombre detrás de Annabelle: la historia de Dan Rivera

Dan Rivera era un investigador con más de una década de experiencia en lo paranormal. Veterano del ejército de EE.UU., originario de Connecticut y padre de cuatro hijos, también participó en programas de televisión como Most Haunted Places (Travel Channel) y fue consultor en 28 Days Haunted (Netflix).

Compañeros del gremio han expresado su conmoción por el fallecimiento, y lo recuerdan como un hombre apasionado por compartir el conocimiento oculto y advertir sobre los peligros de objetos supuestamente poseídos.

La NESPR informó que la autopsia está en curso y que los resultados podrían tardar entre 60 y 90 días. Mientras tanto, la gira ha sido suspendida y la muñeca Annabelle fue retirada de circulación. El misterio permanece.