Alcalde de Kiev: “Necesitamos sanciones, no 50 días”

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo a DW lo que piensa sobre la reciente decisión de Donald Trump de darle 50 días más a Vladimir Putin para alcanzar la paz en Ucrania.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio otros 50 días a Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania. Al mismo tiempo, amenazó con imponer aranceles adicionales a socios comerciales de Rusia si Putin no lograra dicho acuerdo. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, habló con DW sobre lo que necesita Ucrania para defenderse de los ataques de Rusia, y sobre los desafíos a los que se enfrenta el gobierno de la capital ucraniana.

DW: Señor Klitschko, Donald Trump le concedió un nuevo plazo a Vladimir Putin, pero, al mismo tiempo, abrió la posibilidad de una nueva entrega de armas a Ucrania. ¿Cómo evalúa las propuestas del presidente estadounidense?

Vitali Klitschko: No entiendo el por qué de esos 50 días. Durante esos 50 días, los rusos pueden recuperar fuerzas. Durante esos 50 días, los rusos pueden matar a más civiles aún.

Estoy convencido de que se deben imponer duras sanciones, ya que eso tendría un efecto disuasorio. Estoy convencido de que debemos aprovechar al máximo este período. Esperamos que en estos 50 días podamos obtener de nuestros socios aún más armas modernas, de las que carecemos actualmente. Y les estamos agradecidos.

Estoy seguro de que Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza: respeta a los fuertes e ignora a los débiles. Por lo tanto, debemos ser fuertes. Solo juntos y uniendo fuerzas podemos ser fuertes. Contamos con el apoyo continuo de nuestros socios, con sanciones severas y con el suministro de armas.

Pero Trump también anunció la entrega de armas adicionales, incluyendo nuevos sistemas de defensa aérea Patriot. Anteriormente afirmó que la ciudad de Kiev solo está protegida por dos de estos sistemas. Los recientes y brutales ataques rusos, en los que se utilizaron cientos de drones y misiles, demuestran que esta defensa aérea es insuficiente. ¿Qué otra protección necesita Kiev?

Actualmente no estoy preparado para comentar sobre cuántos sistemas Patriot y otros sistemas de defensa aérea tenemos. Una cosa sí puedo decir: no podremos decir "basta" hasta que termine la guerra. Hoy, tanto en nuestra ciudad como en otras ciudades de Ucrania, sufrimos constantemente ataques masivos y combinados. La defensa aérea es un desafío clave para todas las ciudades, no solo para la capital.

"Hoy todos en Ucrania arriesgan sus vidas”

Los ataques masivos de las últimas semanas exigen mayores esfuerzos para afrontar las consecuencias...

¿Cómo se puede afrontar las consecuencias cuando más de 30 personas perdieron la vida la semana pasada? No se les puede devolver la vida. Hay casas destruidas, y su reconstrucción llevará meses, quizás incluso años. Hacemos todo lo posible para ayudar a todos los que se encuentran en peligro y necesitan ayuda, pero nuestros recursos son limitados.

Admito abiertamente que, a pesar de las tecnologías y las armas modernas, no podemos garantizar plenamente la seguridad de todos en la capital y otras ciudades de Ucrania si estos ataques masivos continúan. Hoy, todos en Ucrania arriesgan sus vidas: los drones pueden atacar en cualquier momento y podría haber nuevas víctimas. Por lo tanto, cada ucraniano solo tiene un deseo y una pregunta: ¿Cuándo terminará esto?

Esperamos poder poner fin a la guerra por la vía diplomática. Pero, seamos sinceros: la vía diplomática no es bien vista ni por Putin ni por los ucranianos. Jamás diremos que la zona de Ucrania hoy ocupada por Rusia ya no pertenece a los ucranianos. Este es nuestro país, nuestro Estado, al que defendemos. Es muy difícil acceder a la entrega de una parte de nuestro territorio. Eso podría ser un supuesto compromiso, y sin embargo…

"Rusia quiere sembrar el pánico”

¿Cuál es su apreciación sobre el daño general infligido a Kiev durante la agresión total de Rusia? ¿Tiene alguna cifra?

Más de 1.600 edificios de viviendas fueron destruidos. Más de 300 civiles murieron. El número total de edificios destruidos asciende a aproximadamente 3.000. La destrucción es evidente en todos los distritos de la ciudad. Me he planteado la pregunta crucial más de una vez: ¿cuál es el propósito de atacar una ciudad pacífica y matar a gente pacífica? ¿Destruir infraestructuras críticas, privar a la gente de electricidad, agua y calefacción? Llevo mucho tiempo pensando en ello. Solo hay una respuesta: sembrar el pánico, inducir la depresión y el miedo en la gente, para que todos hagan las maletas, se vayan a algún lugar de Europa, abandonen el país y se lo entreguen al agresor. No hay otra respuesta a esta pregunta.

¿Cómo se desarrolla la reconstrucción de Kiev? ¿De dónde proviene el dinero para ello?

Es principalmente dinero del presupuesto de la ciudad. También solicitamos recursos del presupuesto nacional. Estos se utilizan, por ejemplo, para la reconstrucción de edificios destruidos. Si el daño es tan grave que la gente no puede vivir allí, pagamos el alquiler de otra vivienda.

Prestamos ayuda cuando son destruidos jardines de infantes y escuelas, y hasta el momento han sido destruidos más de 200 establecimientos educativos. Los niños tienen que ir a la escuela, y eso debe cubrirlo el presupuesto local. Es mucho dinero. Ahora estamos construyendo refugios antiaéreos, algo que nunca habíamos hecho; la guerra nos obliga a hacerlo. Por supuesto, la situación es difícil. La economía no funciona, la logística está destruida y hay escasez de trabajadores para la reconstrucción, ya que cientos de miles se han movilizado para defender el país. Nos enfrentamos a numerosos desafíos, el mayor de los cuales es restaurar los sistemas vitales.

