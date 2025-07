Bebés nacen sanos gracias a una técnica que usa el ADN de tres personas

Una innovadora técnica de fecundación in vitro reduce con éxito las enfermedades mitocondriales y permitió el nacimiento de ocho bebés sanos en el Reino Unido. Sin embargo, el método abre dilemas éticos y religiosos.Ocho bebés sanos nacieron en el Reino Unido gracias a una nueva técnica de fecundación in vitro (FIV) que usa el ADN de tres personas para evitar enfermedades genéticas heredadas, según varios artículos publicados el miércoles (16.07.2025) por la revista New England Journal of Medicine.

Los hallazgos fueron celebrados como un gran avance que da esperanzas de que las mujeres con mutaciones en su ADN mitocondrial puedan, algún día, tener hijos sin transmitirles enfermedades incapacitantes o mortales.

Cómo funciona la técnica de ADN de tres personas

Una de cada 5.000 personas nace con enfermedades mitocondriales, trastornos hereditarios que no tienen tratamiento y cuyos síntomas pueden incluir pérdida de visión, diabetes y atrofia muscular.

En 2015, el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar una técnica de FIV que usa una pequeña cantidad de ADN mitocondrial sano procedente del óvulo de una donante, acompañado del óvulo de la madre y el esperma del padre.

Los bebés nacidos de este procedimiento son a veces denominados "bebés de tres padres", aunque los investigadores rechazan este término, ya que solo alrededor del 0,1% del ADN del recién nacido proviene de la donante.

Resultados prometedores: nacen ocho bebés sanos

De las 22 mujeres que se sometieron al tratamiento en el Newcastle Fertility Centre, en el noreste de Inglaterra, nacieron ocho bebés. Los cuatro niños y cuatro niñas tienen actualmente entre seis meses y dos años.

La cantidad de ADN mitocondrial mutado -que causa las enfermedades- se redujo entre un 95% y un 100% en seis de los bebés, según la investigación.

En los otros dos, la cantidad se redujo entre un 77% y un 88%, niveles por debajo del umbral que provoca enfermedad.

Esto indica que la técnica fue "eficaz en reducir la transmisión" de enfermedades entre madre e hijo, según uno de los estudios.

Una "opción reproductiva muy importante"

Los ocho niños se encuentran actualmente sanos, aunque uno presentó una alteración en el ritmo cardíaco que fue tratada con éxito, según los investigadores. Su salud será monitoreada durante los próximos años para ver si surgen problemas.

Nils-Göran Larsson, experto en reproducción de Suecia que no participó en el estudio, calificó el avance como un "hito".

La nueva técnica ofrece "una opción reproductiva muy importante" para las familias afectadas por enfermedades mitocondriales "devastadoras", añadió.

Posibles riesgos secundarios

El experto en genética reproductiva de la Universidad de Oxford, Dagan Wells, afirma que entre los niños que están siendo estrechamente monitoreados, hay tres que han mostrado signos de lo que se conoce como "reversión", un fenómeno aún poco comprendido.

Es "un fenómeno en el que la terapia inicialmente logra producir un embrión con muy pocas mitocondrias defectuosas, pero en el momento del nacimiento, la proporción de mitocondrias anormales en sus células aumenta significativamente", agrega.

Un debate ético y científico en curso

La donación mitocondrial sigue siendo un tema polémico y no ha sido aprobada en muchos países, incluidos Estados Unidos, Francia, Grecia y Ucrania.

Líderes religiosos se oponen al procedimiento porque implica la destrucción de embriones humanos. Otros temen que siente un precedente para la creación de "bebés de diseño" mediante ingeniería genética.

Solo para casos extremos

Peter Thompson, director de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido, que aprobó el procedimiento, indicó que solo las personas con un "riesgo muy alto" de transmitir una enfermedad mitocondrial serían elegibles para el tratamiento.

La especialista francesa en enfermedades mitocondriales, Julie Stefann, declaró: "Se trata de una cuestión de relación riesgo-beneficio: para una enfermedad mitocondrial, el beneficio es evidente".

Pero, "en el contexto de la infertilidad, no está probado", agregó.

El experto Wells cree que existe una posibilidad de que "algunos científicos estén algo decepcionados de que tanto tiempo y esfuerzo hayan dado lugar, por ahora, solo al nacimiento de ocho niños".

JU (afp, efe, ap)