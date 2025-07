Sheinbaum revienta contra el Tribunal Electoral por diputada ‘Dato Protegido’: “¡Es un exceso!”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio este miércoles 17 de julio sobre el caso que ha sacudido las redes sociales bajo el nombre de “Dato Protegido”, y lo hizo con una declaración contundente: calificó como “un exceso” la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la ciudadana Karla Estrella por una crítica en redes sociales a la diputada del PT, Diana Karina Barreras.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria fue tajante al señalar que la decisión judicial, que obliga a la ciudadana a disculparse durante 30 días en X (antes Twitter), excede los límites razonables de una sanción. “¿Quién le impuso la sanción? El Tribunal. El Tribunal Electoral. Es un exceso”, declaró la presidenta.

Sheinbaum hizo un llamado a recordar que el poder debe ejercerse con humildad, no con prepotencia: “El poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás”. Y remató: “No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”.

Las sanciones deben ser proporcionales

La jefa del Ejecutivo aclaró que si bien puede ser válido que el tribunal determine la existencia de una falta o incluso pida una disculpa pública, esta no debería extenderse de forma desproporcionada ni convertirse en una forma de escarmiento o censura velada.

“Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir, no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Pero para todas y todos, el poder es humildad”, reiteró, marcando distancia con la lógica punitiva del fallo.

En sus palabras, también hubo espacio para defender el derecho de las personas a expresar sus opiniones: “Aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide”. Subrayó que frente a una crítica o un agravio también existe el derecho de réplica, pero no a costa de limitar el debate ciudadano.

[ Te interesa leer: ¿Democracia o autoritarismo?, políticos de la 4T están bajo fuego por casos de censuraOpens in new window ]

“Si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararlo. Entonces, yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término”, insistió, en lo que puede leerse como una petición directa al TEPJF para reconsiderar la proporcionalidad de sus resoluciones.

¿Quién es ‘Dato protegido’ y por qué la polémica?

El caso ha generado gran polémica en redes sociales, sobre todo por la redacción de la disculpa impuesta, que obliga a referirse a la diputada como “DATO PROTEGIDO”, sin mencionar su nombre, lo cual ha detonado una oleada de memes y protestas digitales contra lo que muchos consideran un atentado contra la libertad de expresión.

Con esta postura, Claudia Sheinbaum se suma a las voces que piden sensatez y moderación a las autoridades electorales, en un momento en que las redes sociales, la política y los derechos digitales chocan cada vez con más fuerza.